南極融冰飆速 全球海岸線恐重劃

2018-06-15

1992年迄今 約融化3兆公噸冰層

〔編譯陳正健／綜合報導〕十三日發表在「自然」期刊的最新研究警告，南極正面臨冰層快速消融危機。第一項研究指出，自一九九二至二○一七年，南極冰層大約融化三兆公噸，導致海平面上升近八公釐，估計融冰速度自二○○七年以來增加兩倍。第二項研究則警告，若未來十年全球暖化持續失控，到二○七○年全球海平面將上升超過一公尺，其中超過二十五公分將是由南極消融的海冰所「貢獻」。

第一項研究是由美國航太總署（ＮＡＳＡ）及歐洲太空總署（ＥＳＡ）等機構在內的八十四名科學家，使用十至十五顆衛星，以二十四種不同方式檢視融冰，並且採用地面和空中測量以及電腦模擬，以觀測南極及格陵蘭的冰層融化情況，方法嚴謹並具權威性。

科學家估計，過去四分之一世紀以來，南極冰層融化的水量已使海平面上升約七．六公釐，五分之二的冰量是在過去五年間消失。九二至一一年間，南極每年失去近八百四十億公噸冰量。一二至一七年間，南極融冰速度增加至每年兩千四百一十億公噸。

研究發現，融冰最多的地區是西南極洲及南極半島，暖化的海水正融化冰山邊緣的冰架，以致南極大陸上的冰加速滑動移向海洋。近期超過七十％的融冰發生在西南極洲，東南極洲的融冰相對較少，自一二年起融冰約三十一公噸。一二至一四年間，格陵蘭亦減少一兆公噸的冰量。

整體而言，全球海平面在上世紀已上升二十公分，主因是海水溫度上升，以及安地斯山脈及阿爾卑斯山脈等地的融冰。每上升一公釐等於有三千六百億公噸融冰。聯合國於一四年評估，本世紀海平面可能上升三十公分至近一公尺之間。

若全融化 海面上升60公尺

據估計，全球六十至九十％的淡水凍結在南極冰層中。南極面積約等於美國加墨西哥的加總，若南極冰層全部融化，全球海平面將上升大約六十公尺。研究主筆、英國里茲大學教授謝波德表示，南極冰層於過去十年間加速消融，導致海平面上升的速度高於過去二十五年任何時候；光是南極的融冰，就可能足以在本世紀末使海平面上升約十五公分。

至於第二項研究則警告，若未來十年無法遏止溫室氣體排放增加與加強南極環境保護，在二○七○年恐致全球海平面上升超過一公尺，此一情況最終會導致西南極洲冰架的全面融解，讓海平面上升三．五公尺。研究共同主筆、倫敦帝國學院格蘭瑟姆研究所的希格特說：「南極有一些改變已經是無法逆轉，但還有許多是我們可以預防及扭轉的，要避免最壞結果，我們需要國際合作和依據嚴謹科學的有效規範」。