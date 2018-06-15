挪威議員提名 川普角逐明年諾貝爾和平獎

2018-06-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歷史性「川金會」不僅讓美國總統川普搶盡媒體版面，兩位挪威國會議員更提名川普角逐諾貝爾和平獎。由於今年的提名已經截止，川普將角逐明年和平獎。不過，知名的「外交政策」期刊指出，南韓總統文在寅，甚至是北韓領導人金正恩，都比川普有資格得獎。

提名川普的挪威議員是提布林雅達（Christian Tybring-Gjedde）與阿蒙森（Per-Willy Amundsen），他們來自主張限制移民、小政府的右翼「進步黨」，和川普政見不謀而合。其實「川金會」傳出風聲後，川普鐵粉四月底就力拱他出馬角逐諾貝爾獎。十八位美國共和黨籍聯邦眾議員上月就聯名推薦，正式提名他角逐和平桂冠。

外交政策期刊：文、金更有資格角逐

然而，「外交政策」說，這波朝鮮半島的和平進程始於金正恩的新年演說釋出和解訊息，加上文在寅不屈不撓，堅持南韓必須在半島和平進程中「掌握方向盤」，終於促成川金會。文章認為，兩韓領導人都比川普更值得和平獎的肯定。

根據規定，諾貝爾和平獎須由各國國會議員、政府官員、國際法院（ＩＣＪ）或常設仲裁法院（ＰＣＡ）成員、歷年諾貝爾和平獎獲獎人等引薦，去年獲獎者為「國際廢除核武運動」（ＩＣＡＮ）組織。美國前總統歐巴馬因促進國際外交與民間合作，上位那年就得獎，為○九年桂冠得主。