美國加州一分為三? 11月公投

2018-06-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕人口與產值皆居全美國之冠的加州，分裂「州」土的主張長年甚囂塵上，十二日終於確定再度有望在今年十一月跨出「美國第五十一州」的歷史性一步。這項將加州一分為三的提案，仍為四年前推動「六分加州」的創業投資者德萊普（Tim Draper）所提，一旦公民投票通過，將可能影響總統大選選情，恐在政壇掀起巨大波瀾。

德萊普二○一四年曾主張將加州一分為六，無奈連署未達舉辦公投的門檻。但他與其他同志認為，加州過大以致難治理又無效率，因此捲土重來，惟這次「加州三號」運動主張三分加州：包括中部蒙特雷市向南延伸到洛杉磯市的沿海新「加州」，以及以北「北加州」和以南「南加州」。新提案十二日確定達到法定所需三十六．五八八萬人連署門檻，州務卿辦公室也在當天下午確認提交的逾四十．二四六八萬張有效連署票足夠，廿八日將正式宣告於十一月六日舉行公投的資格。

除公投外，這項提案接下來還得獲得國會同意，才能順利分裂加州。若有機會一路過關斬將，屆時「北加州」、「加州」、「南加州」的人口數，將分居全美第五、第八與第四，並將增加共四席聯邦參議員代表名額。目前看來，北加州和加州仍將是民主黨天下，南加州則為搖擺州，足以左右總統大選選情。不過，四月份民調結果顯示，加州註冊選民僅約十七％贊同提案。