希臘終點頭 馬其頓改名北馬其頓

2018-06-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕希臘與馬其頓十二日解決長達近三十年的國名爭議，馬其頓同意將國名更改為北馬其頓共和國（Republic of Northern Macedonia），以避免與希臘地名混淆，也化解該國加入歐盟與北約的阻礙。但此協議在兩國內部皆面臨反彈聲浪，再加上都須獲得國會批准，國名爭議能否順利落幕，仍是未知數。

根據協議內容，原名為前南斯拉夫馬其頓共和國的馬其頓，今後將改稱北馬其頓共和國。馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）皆以「具有歷史意義」來形容此一協議，齊普拉斯更稱協議為該區帶來建立友誼、合作與共同發展的一大良機。

國名爭議底定讓馬其頓能在爭取加入國際組織時不再遭希臘阻撓，馬其頓希望六月底在歐盟高峰會上參與入會談判，以及在七月中獲邀加入北約。巴爾幹半島國家馬其頓位於希臘北方，一九九一年南斯拉夫解體後獨立並以馬其頓為國名，遭南鄰希臘反對，因希臘視馬其頓為其歷史文化遺產的一部分，以馬其頓為國名有混淆之嫌，遑論希臘北方還有一個同名省份─創建馬其頓帝國（亞歷山大帝國）的亞歷山大大帝出生地，馬其頓省。

更名協議必須獲得希、馬二國國會批准，但希臘執政聯盟內的小黨獨立希臘人黨已放話，除非完全放棄「馬其頓」一詞，否則不會支持任何更名協議；由於執政聯盟國會席次僅勉強過半，這也意味協議難以獲得國會批准。

馬其頓總統伊凡諾夫則警告，改名必須要有廣泛的全國共識，才能找出不傷害馬其頓人民尊嚴的解決之道。