美朝峰會／金正恩人肉盾牌 身手好身家清白

2018-06-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓領導人金正恩在新加坡「川金會」期間，維安戒備嚴實，十一日晚間在星國官員陪同下罕見出遊時，身邊依然可見大批神情肅殺的隨扈，令人想起四月兩韓板門店高峰會時，在金正恩座車兩旁跑步護駕、身材高瘦精實的北韓隨扈團。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這群隸屬「黨中央六號辦公室」的男隨扈，個個萬中選一，在金正恩周遭組成蔚為奇觀的防護網，滴水不漏地護衛領導人安全。

ＢＢＣ指出，北韓隨扈團成員是從人民軍直接選拔，身高必須與最高領導人相仿，還得具備視力良好，外型、體格、槍法、武術表現優異等條件。隨扈團成員必須通過嚴格的家世審查，追溯兩代家人背景，因此團內有許多成員都與金氏家族或其他北韓菁英家族有親戚關係。獲選為護衛後，將接受類似特種部隊的嚴格訓練，強化體能及武器使用等能力。

「黨中央六號辦公室」估計有兩百至三百名成員，彼此透過特殊暗語溝通，配戴特定徽章以識別身分，其中逾半數為貼身護衛，另有司機和技術人員等。金正恩的貼身護衛可配備半自動手槍等武器，通常穿西裝、打藍白條紋領帶，有時則穿「人民服」。他們一般分成三隊，三至五人開路，四至六人隨侍兩側，四至五人殿後，三百六十度無死角地環狀護衛金正恩。