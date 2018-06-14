美朝峰會／美利誘北韓棄核 美媒:中國較可能投資

2018-06-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普十二日召開「川金會」後的記者會前，播放影片向北韓領導人金正恩喊話，「棄核可換取來自全球的投資」，並向媒體強調北韓坐擁具有建設潛力的漂亮沙灘。紐約時報指出，此舉已讓許多企業與投資者開始評估進軍北韓的可能性。但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，北韓若開放市場，中國企業比美國更有可能前往當地投資。也有分析認為，「川金會」的多項成果符合北京利益與主張，中國堪稱本次峰會的贏家之一。

南韓國立首爾大學北韓議題研究員沃德（Peter Ward）表示，中國作為北韓的最大貿易國與金氏政權主要支持者，未來很可能率先進軍北韓投資；考量北韓大部分地區缺乏基礎建設的現況，北韓或可作為中國「一帶一路」計畫的一環。南韓「每日經濟新聞」日前也公布涵蓋一百六十七家南韓企業的調查結果，顯示有近四分之三企業願在北韓解除經濟制裁後，前往當地投資。

客觀條件方面，北韓位處中國、南韓、日本等亞洲主要供應鏈中間，富含大量稀土礦等天然資源，人口貧窮但受過良好教育，勞動力成本遠低於鄰國，具有發展電子業與紡織業的潛能。北韓雖然欠缺交通、電力、水資源等基礎建設，但南韓已表態願協助北韓推動現代化，興建鐵路和發電廠等設施。

投資北韓或可坐收豐厚利潤，但金氏政權的獨裁體制是外國企業必須面對的重大不穩定因素。此前，中國、南韓、埃及、澳洲和歐洲等外企，都曾因平壤當局翻臉不認人，最終慘賠收場。北韓一九八○年代曾拖欠歐洲、澳大利亞銀行的貸款；二○○○年代末期，平壤當局曾邀請埃及電信集團前往當地建設電信網路，最後卻阻止外國企業將獲利匯出。

中國西洋集團二○一二年宣布，其在北韓開採鐵礦的投資損失約四千五百萬美元（約十三億五千萬台幣），指控平壤當局惡意沒入採礦設備、竊取採礦技術。南韓二○一六年下令關閉兩韓合作成立的「開城工業區」，北韓隨即凍結園區內逾百家南韓企業資產，並驅逐園區內所有南韓人；園區內的一百二十三間企業相關損失高達十三億美元（約三九一億台幣）。