美朝峰會／朝媒捧金 川普推文自誇

2018-06-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕在全球矚目的「川金會」落幕後，北韓官方媒體十三日罕見地立即大篇幅報導，歌頌金正恩在峰會上的表現，並強調美國總統川普同意解除制裁。與此同時，川普也自豪地推文指稱，世界因這次峰會躲過「核武災難」。

只有六個版的北韓勞動黨黨報「勞動新聞」以四大版報導峰會消息，刊出三十三張照片，盛讚這場「開啟朝美新歷史關係的世紀之會」。另外，朝鮮中央通信社也報導，川、金互邀對方來訪，川普承諾結束美國與南韓聯合演習，給予北韓安全保證，以及當雙邊關係透過對話與談判而有所改善時，解除對北韓的制裁。朝中社報導一再強調川、金兩人地位對等，這場「世紀會面」有助於朝美關係「徹底改變」。

另一方面，川普返美途中也在「空軍一號」專機上連發多則推文，感謝金正恩果敢邁出第一步，並聲稱他和金正恩相處得非常好，「世界已從可能的『核武災難』退了一大步。未來不會再有火箭發射，不會再有核試或研究！人質也返家與親人團聚。感謝金委員長，我們在一起度過了歷史性的一天。」

川普稍後在接受美國廣播公司（ＡＢＣ）專訪時也說，金正恩信任他，「我也信任他」；對於下一步將如何查證金正恩的非核化作為，川普則含糊以對，「我們會追蹤、監控，我們會在經常性的基礎上…和他打交道」。川普十三日又再推文，聲稱北韓已不再是美國的「最大且最危險問題 」。

然而，共和黨國會議員警告川普應更謹慎。聯邦參議員甘迺迪表示，不能忽略金正恩是個「屠夫」的事實，與這種人講道理有如「用手餵鯊魚」。參議員魯比歐也痛批，金正恩是徹頭徹尾的狂人，川普不應稱讚他。眾議院議長萊恩則說，美國仍應繼續施加最大經濟壓力。