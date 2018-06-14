美朝峰會／ 聯合聲明空洞 北韓賺到

2018-06-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩，十二日成為兩國史上首次一對一會面的現任元首，但分析家普遍認為，「川金會」的歷史意義仍待觀察，兩人簽署的聯合聲明看似歷來美朝協議的老調重彈，這場峰會象徵意義大於實質成就。

此外，金正恩並未具體承諾棄核，就與川普平起平坐、大出鋒頭，不僅對北韓的經濟制裁可望逐漸鬆綁，川普還加碼宣布停止美韓聯合軍事演習，可說是滿載而歸。紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）更直言，川普被金正恩「擺了一道」。

澳洲「洛伊國際政策研究所」亞洲專家葛蘭姆（Euan Graham）指出，川金會聯合聲明並未提及「完全、可驗證且不可逆的無核化（ＣＶＩＤ）」，金正恩也未具體承諾棄核細節，平壤顯然取得「一大勝利」。美國安吉洛州立大學教授貝奇托（Bruce Bechtol）直指，金正恩只做了一件事，就是停止武器測試，而非放棄武器。

曾參與美朝協商的前國務院助理國務卿李維亞（Evans Revere）指出，北韓在川金會占上風，聯合聲明幾乎沒有實質內容，甚至沒有新進展，「它是一份願景清單」。前國務院外交官、朝鮮半島專家大場敏太郎（Mintaro Oba）認為，這場峰會更多的是象徵意義和派頭；美國前駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）也說，川金會「凸顯金正恩在國際社會的地位，有助於他掌握政權。」

不過，二月遭川普撤銷駐南韓大使提名的前白宮國安會亞洲事務主任車維德（Victor Cha），在批評聯合聲明空洞的同時，也指出，美國的北韓政策選項一直都是「壞和更壞」，不妨給川普的非傳統外交一個機會。

對於不少人將川金會與一九七二年美國總統尼克森與中國領導人毛澤東會面相提並論，歷史學家麥克米倫（Margaret MacMillan）認為，兩者難以類比，因為尼克森當年主要是追求美中關係破冰，川金會追求的無核化是比建交更複雜且困難的工作。