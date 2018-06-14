川普喊停軍演 重挫與日韓盟誼

2018-06-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普在十二日「川金會」後突然宣布停止美韓聯合軍事演習，由於事前毫無跡象，令美國國會議員與軍方、南韓及日本錯愕。在川普搭機返國途中，美國副總統彭斯立刻與共和黨國會議員舉行秘密會談，並在稍後透過白宮幕僚發布聲明，澄清美軍只是不會和南韓舉行大規模聯合軍演，但是未來兩軍正常的戰備訓練和演習仍會照舊。

五角大廈第一時間也無法回覆

華爾街日報報導，在川普宣布停止聯合軍演後，五角大廈和白宮官員面對外界詢問皆不知如何答覆，因為沒有人了解川普用意。彭斯隨後與國會議員會面，並授權幕僚發表聲明。白宮官員稱，「假使在協議條件都履行的情況下，半年一次的軍演會停止，但正常的戰備訓練會繼續。」

南韓青瓦台發言人金宜謙十三日表示，首要之務乃確認川普上述言論的真意；而在美國與北韓搭起對話橋樑期間，南韓也有必要另行研究進一步協助推動朝鮮半島和平對話的各式方案。文在寅已訂十四日下午四時召開國家安全保障會議，除評價「川金會」，也將針對後續落實措施進行討論。

日本防衛大臣小野寺五典十三日強調美軍駐紮南韓及相關軍演對東亞安全的重要性。他說，日本會繼續與美國進行聯合軍演，也會加強防禦計畫，以對抗北韓彈道飛彈的威脅。

川普不滿美韓聯合軍演「非常貴」

美國已在南韓駐軍長達六十五年，當地美軍目前仍有二．八五萬人；雙方除了定期軍事訓練，駐韓美軍更每年固定與南韓軍方舉行「關鍵決斷」、「鷂鷹」、「乙支自由衛士」三大聯合演習，但南韓到了一九九八年才開始分攤費用。川普十二日在「川金會」後記者會表示，美韓聯合軍演「非常貴」且極度「挑釁」，在北韓正與美國進行無核化談判的此際，至少應停止軍演，除非未來協商不如預期。通常在八月舉行的「乙支自由衛士」是美韓今年最後一場大型聯合軍演。