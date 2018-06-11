以國出土3千年頭像 疑聖經記載國王

2018-06-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕以色列北部黎巴嫩邊界古城遺址亞伯伯瑪迦（Abel Beth Maacah），最近挖出一具神秘人頭雕像，估計有近三千年歷史，為西元前九世紀肖像藝術的少數案例之一，其工藝精緻程度與其他較為粗糙的同期作品有著鮮明界線，應是《希伯來聖經》故事裡的近東諸王之一。這具五公分的微型頭像保存良好，但是鬍子部分稍有缺損，科學家正在研究這是哪位國王。

以色列與美國科學家組成的國際團隊於五年前開始挖掘，去年挖出這具頭像，出土地點亞伯伯瑪迦位於以國及黎巴嫩邊界，靠近小鎮梅土拉。《希伯來聖經》列王記中曾提及類似地名。西元前九世紀，該古址是位於以色列王國（Israelite kingdom）、大馬士革亞蘭王國（Aramean kingdom）及腓尼基泰爾城（Tyre）間的交通要地。

科學家表示，該頭像神情嚴肅，戴有象微貴族的金色王冠。目前未知亞伯伯瑪迦當年效忠上述三地哪位國王，也有可能隸屬神秘的第四個王國瑪迦（Maacah）。根據《希伯來聖經》撒母耳記，一位背離以色列大衛王的叛徒，曾逃往亞伯伯瑪迦避難，以致該地遭王國士兵圍城，當地人砍掉該名叛徒頭顱後將其丟到城外。

研究團隊寫道，該頭像有杏仁般的眼睛與瞳孔，以及噘起的嘴唇，顯示憂戚及嚴肅感。它由類似玻璃的材料製造，這種材質在鐵器時代相當普遍。目前頭像已在以色列博物館展出，標示為「描繪為國王的頭像。」

希伯來大學考古學家耶和羅麥可指出，該古址地點相當重要，顯示當地可能在上述政權間易手。但在使用碳十四定年法後，仍無法斷定是西元前九世紀的何時產物，因此難以斷定是上述政權的哪個國王。學者正在辯論頭像是單一物件，抑或某個大型雕像的一部分。