川普跟著感覺走 將見招拆招

2018-06-11

放話一分鐘內看穿金正恩

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓領導人金正恩和美國總統川普十日先後飛抵新加坡，預定十二日舉行史上首次美朝高峰會。川普九日表示，這場峰會乃「未知領域」，「但我真的有信心」。自詡深諳談判、交易之道的川普強調，他「一分鐘內」即可看穿金正恩是不是認真地想達成和平協議，「我不會也不想浪費時間」。美聯社報導，「川金會」將考驗川普這種憑直覺、不按牌理出牌的非典型外交風格。紐約時報也說，儘管川普很早就展現對於北韓問題的興趣和看法，但並不代表他對此有透徹了解，可能依循自己的感覺行事。

川普曾經歷一九六○年代美、蘇瀕臨核戰邊緣的冷戰時期，「川金會」讓他擁有使世人免於最大核武威脅的歷史良機。從房地產大亨搖身一變為總統，川普的信念就是：即使不採取美國數十年來的正統外交作法，他也能與金正恩達成從柯林頓、布希到歐巴馬等三位前總統都辦不到的協議。

早在川普當選總統前，他就對解決北韓問題興味盎然。他早在十九年前就曾說過，如果他是總統，在考慮動武前，他會「瘋也似地」與北韓領導人談判。美國國務院前首席北韓問題談判代表尹汝尚也指出，川普對北韓問題並不陌生，在川普入主白宮後一個月，就大幅檢討美國的北韓政策；「最大程度施壓」北韓的行動，可謂川普政府目前最成功的倡議之一。尹汝尚說：「就這個意義來說，他準備相當充分。」

不過，若金正恩欲以無核化交換川普提供不推翻金氏政權的保證，尹汝尚指出，箇中危險在於川普並不了解朝鮮半島上錯綜複雜的安全動態。尹汝尚懷疑，川普是否真的知道移除「延伸嚇阻」（例如美國核子傘的保護、撤離或裁減駐韓美軍）、展開和平談判、韓戰終戰的涵義？

白宮國安會議 竟未討論談判策略

據報導，針對與金正恩談判的策略，白宮國家安全會議迄今竟從未開過一次高層會議討論。官員認為，在某種程度上，這反映出不論白宮的簡報怎麼說，一旦川普坐上談判桌之後，他就會「跟著感覺走」。

美聯社和紐時均指出，川普亟欲藉由「川金會」創造歷史。白宮幕僚曾爆料，成為諾貝爾和平獎得主的想法，在川普心中縈繞，他還想好好施展他引以為傲的「交易藝術」。從白宮到美國的東亞盟邦也因而擔心，川普恐因此全盤接受金正恩的任何提議，即便是「壞的」協議。