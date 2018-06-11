金正恩政治豪賭 意在固政權

2018-06-11

藉川金會「讓北韓再度偉大」

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼試爆氫彈、試射洲際彈道飛彈與跨越兩韓停戰線，北韓領導人金正恩十二日將再度創造歷史，成為首位與美國在位元首會面的北韓領導人，達成其父祖輩望塵莫及的成就。分析家指出，「川金會」的重點雖是促使北韓棄核，但金正恩爭取與美國總統川普會面的真正目的，在於鞏固金氏政權及其存續。

曾為金氏政權募款的「脫北者」金日國（Kim Il-guk，譯音）引用川普當年的競選口號指出，金正恩想藉由川金會「讓北韓再度偉大」、擺脫國際制裁、發展經濟，成為泱泱大國。南韓梨花女子大學的北韓專家金碩香（譯音）則表示，金正恩視振興經濟為當務之急，還曾在二○一二年承諾北韓人將不再餓肚子，但此目標迄今並未實現。寧可犧牲人民也要發展核武的金正恩，之所以打算愛民，其實是為了愛己：一如史上所有暴君，金正恩深知自己隨時有喪命之虞，但他也渴望能如祖父金日成與父親金正日般以自然原因死於任內，而非遭推翻或暗殺。

尋求重建北韓經濟解決之道

前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚指出，對金正恩而言，出席川金會的得大於失。北韓因長年發展核武以致民生凋敝，金正恩亟需可快速穩定並重建北韓經濟的解決之道；面對作風高度非傳統、願考量遭過去歷任美國總統摒棄選項的川普，平壤將川金會視為取得讓步、正統性與保障的大好良機。無論川金會的成果為何，或甚至有無成果，金正恩光是與川普見上一面，便已拿下「明顯與立即取勝」，因為川金會象徵北韓追尋十多年的認可，而認可又關乎金氏政權的存續。

不過，這並不表示金正恩會推動可能導致權力鬆動的中國或越南式改革。曾在留學平壤金日成綜合大學的俄羅斯歷史學家蘭科夫（Andrei Lankov）認為，金正恩反而希望進行「不開放的改革」。

華府智庫「布魯金斯研究所」約翰桑頓中國中心的亞洲專家哈斯指出，川、金兩人尚未碰頭，但北韓已遂其所願，如今唯一問題在於平壤當局願意做出多大讓步。據他所知，川普不會對金正恩做出太多要求；在內部期待與外來制裁的雙重壓力下，金正恩或許會踏上棄核之路，但美國政府內外的北韓問題專家，幾乎都不期待金正恩會真的放棄核武。