星戒備嚴密 非官媒拍不到金

2018-06-11

北韓玩障眼法 多架飛機抵星國…載的都不是金正恩

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓領導人金正恩十日下午搭機抵達新加坡，儘管全球媒體嚴陣以待，蹲點駐守在樟宜國際機場、星國總統府暨總理府、金正恩下榻的瑞吉酒店等地，但除了在當局強制封閉的管制地區等到大批維安人員、逾二十輛茶色車窗玻璃的黑色賓士車隊之外，沒有任何非官方媒體捕捉到金正恩的身影。金正恩在星國的所有照片與影音，都只透過新加坡政府公開。

手機搜尋自殺炸彈 男被拒入境

據報導，在金正恩飛往新加坡的過程中，北韓花招百出，展現瞞天過海的能耐。在通常一天不到三班國際航班飛行的平壤機場，十日至少有三架飛機飛往新加坡，其中一架是金正恩專機「伊留申62型」，即以北韓國鳥命名的「蒼鷹一號」，但金正恩並未選擇搭乘，而是改搭中國國際航空公司的波音七四七專機，並在飛行途中改變無線呼叫編號，轉為向南飛行。

進下榻酒店前 車道架罩棚遮蔽

在金正恩抵達星國後，一支由二十幾輛汽車組成的車隊護送他進入星國境內。金正恩乘坐的黑色賓士加長型禮車配備深色車窗，而星國通常不允許深色車窗，即使總理也沒有特權。在金正恩下榻的瑞吉酒店外，保全人員已事先在車道上方架起罩棚，不讓外界窺探大廳內部。

專家指出，「川金會」的維安措施勢必超級嚴密，可能超過四月二十七日在板門店舉行的兩韓領袖峰會。韓國體育大學保護政治學教授金度鉉（譯音）表示：「我們可以認定北韓對星國在維安方面的要求會多過美國，除出動防彈車輛外，北韓還可能在峰會場外部署層層戒護，並在金正恩的座車移動時試圖聲東擊西、分散注意力。」

南韓保全公司「頂尖守衛（Top Guard）」執行長蔡奎鉉（譯音）認為，北韓可能派出隨團廚師，專門照料金正恩的飲食，「我們將看到前所未有的海陸空維安規格」。世界朝鮮問題研究所所長、「脫北者」安燦一（譯音）指出，北韓代表團也可能調整維安細節，為金正恩打造特定形象，「金正恩可能帶著外貌姣好的女保鑣，塑造親和形象」。

新加坡總理李顯龍十日證實，星國預計為「川金會」投入二千萬新加坡幣（約四億五千萬台幣）經費，其中約一半是維安費用。星國已為「川金會」全面強化海陸空維安措施，透過劃設特區實施嚴密控管，並執行更嚴格的入境審查。星國內政部長尚穆根十日證實，一名男子因為在手機上搜尋「自殺炸彈」，九日遭拒絕入境。