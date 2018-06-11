川金會明登場 兩大主角抵星國

2018-06-11

星斥資4.5億籌備 設專區、動員三軍 全球逾3000媒體人聚集

〔特派記者蘇永耀、編譯孫宇青／綜合報導〕萬眾矚目的美國與北韓首次現任元首高峰會，將於十二日上午九時在新加坡嘉佩樂酒店登場。金正恩十日下午搭乘中國專機率先抵星，川普則乘坐「空軍一號」專機於晚間到達，預先為談判桌上的兩大議題—北韓完全去核化和正式終止韓戰進行沙盤推演。為了這場歷史性會談，全球逾三千名媒體人士聚集星國，而星國政府更斥資二千萬新加坡幣（約四．五億台幣）籌備，包括劃設「特別活動區」、動員陸海空三軍戒備等，盛大程度堪稱空前絕後。

金正恩十日搭乘中國國際航空公司提供的專機從平壤直飛星國，下午抵達樟宜機場，這是金掌權七年來，繼會晤中國國家主席習近平和南韓總統文在寅後，第四次、也是路途最遙遠的外交出訪。金身穿招牌人民裝、梳標誌油頭，獲星國外交部長維文親自迎接。胞妹金與正乘坐專機「蒼鷹一號」隨後抵達。金正恩隨後乘坐加長型防彈賓士車直達瑞吉酒店，吸引許多民眾沿途拍攝，飯店外也有大批民眾聚集圍觀。

金正恩胞妹金與正 也隨後抵達

金正恩的三大「智囊」，包括勞動黨副委員長兼統戰部部長金英哲、勞動黨副委員長兼國際部部長李洙墉及外交部長李勇浩等人同行。傍晚，金正恩和金與正轉赴星國總統府，與星國總理李顯龍會晤。金面露笑容感謝星國協助舉行「川金會」，李則發表聲明讚揚美朝領袖會面是「大膽、令人欽佩的決定」。路透引述消息指出，金正恩預定十二日下午二時離境。南韓青瓦台官員則表示，文在寅總統赴星機率不大。

川普是否要求完全棄核 仍是未知數

川普十日晚間抵達星國巴耶利峇空軍基地，當現場媒體問及對「川金會」的態度時，川普兩度回答「非常好」，顯示頗有信心。同行的華府官員包括國務卿龐皮歐、國家安全顧問波頓、白宮幕僚長凱利、白宮新聞秘書桑德斯等，一行人下榻香格里拉飯店。這次峰會將決定兩大夙敵的核僵局是否得以終結，也攸關赤貧國家北韓能否轉型。川普行前稱此為「和平任務」，直言這是金的唯一機會，並揚言若金沒有誠意磋商，他不排除提前離場。

分析指出，美方堅持北韓必須進行「完全、可驗證、不可逆的棄核（CVID）」，但川普近日態度傾向保留，形容此次晤談為「了解彼此」的場合，包括提議舉行更多次會談。北韓雖稱願以美方保障其體制做為棄核條件，但基於金氏政權歷經波折才取得核武成就，成為鞏固金正恩權力的利器，完全棄核非易事。再者，屆時平壤是否容許外國稽查人員入境查核，也是未知數。