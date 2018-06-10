畢典致詞》學歷無用? 普林斯頓大學校長:勿短視近利

2018-06-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在全球眾多富豪皆輟學出身的事實加持下，「學歷無用論」逐漸當道；但美國私立普林斯頓大學校長埃斯格魯伯（Christopher L. Eisgruber）五日在該校第二七一屆學位授予典禮上，特別指出「這個世界需要更多大學學位」。他把美國社會經濟流動性趨緩以致分歧加劇一事，歸咎於美國政客對公立大學減少補助的短視思維，就此勉勵畢業學子成為高等教育佼佼者，在未來生命體現「教育的力量」。

埃斯格魯伯五日恭喜畢業生「完成了真的重要且值得慶祝的事情」，因取得學位的這段歷程，「將在許多方面改變你的生命。它將擴大你能追尋的職業範圍、增加你對這個世界的認識、深化你欣賞社會與文化的能力，以及提供終生學習的基礎」。

至於輿論普遍認為目前有「太多大學畢業生」，他認為「那是非常奇怪的說法」，因為大學學位具有「壓倒性」的經濟價值，根據紐約聯邦儲備銀行經濟學家二○一四年估計，扣除學費支出與收入損失，大學學位的投資平均年回報率還有九至十六％，近廿年更維持在將近十五％；相較之下，美國股票市場的歷史平均投資回報率每年約七％，難怪西北大學校長暨首屈一指的教育經濟學家夏皮羅（Morton Shapiro）會說，對大多數人而言，投資大學學位是「他們一輩子所做的最佳財務決策」。

再撇開收入不談，各大學各領域畢業者離校表現普遍顯示，他們的幸福感、工作滿意度、健康程度與公民參與度也較高。又儘管不少政治人物主張強化職業訓練才是美國所需，但事實上，賺大錢的專業技工也還是可能擁有大學夢，況且有個學位能讓他們未來擁有更多選擇性，在在顯示職訓一途與學位之路並不衝突。

埃斯格魯伯強調，美國所需並非減少大學畢業生，而是提供高品質的指導環境，而這項長期投資的回報要以終生來看，不容短視近利。美國須對投資年輕人抱持信心，因唯有提供各種背景學生皆有辦法負擔的配套措施，美國社會「不平等導致的分歧」才有機會實質治癒。

  • 美國私立普林斯頓大學校長埃斯格魯伯五日在該校第二七一屆學位授予典禮上，大力駁斥「學歷無用論」。 （取自普林斯頓大學網站）

    美國私立普林斯頓大學校長埃斯格魯伯五日在該校第二七一屆學位授予典禮上，大力駁斥「學歷無用論」。 （取自普林斯頓大學網站）

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