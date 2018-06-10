畢典致詞》學歷無用? 普林斯頓大學校長:勿短視近利

2018-06-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在全球眾多富豪皆輟學出身的事實加持下，「學歷無用論」逐漸當道；但美國私立普林斯頓大學校長埃斯格魯伯（Christopher L. Eisgruber）五日在該校第二七一屆學位授予典禮上，特別指出「這個世界需要更多大學學位」。他把美國社會經濟流動性趨緩以致分歧加劇一事，歸咎於美國政客對公立大學減少補助的短視思維，就此勉勵畢業學子成為高等教育佼佼者，在未來生命體現「教育的力量」。

埃斯格魯伯五日恭喜畢業生「完成了真的重要且值得慶祝的事情」，因取得學位的這段歷程，「將在許多方面改變你的生命。它將擴大你能追尋的職業範圍、增加你對這個世界的認識、深化你欣賞社會與文化的能力，以及提供終生學習的基礎」。

至於輿論普遍認為目前有「太多大學畢業生」，他認為「那是非常奇怪的說法」，因為大學學位具有「壓倒性」的經濟價值，根據紐約聯邦儲備銀行經濟學家二○一四年估計，扣除學費支出與收入損失，大學學位的投資平均年回報率還有九至十六％，近廿年更維持在將近十五％；相較之下，美國股票市場的歷史平均投資回報率每年約七％，難怪西北大學校長暨首屈一指的教育經濟學家夏皮羅（Morton Shapiro）會說，對大多數人而言，投資大學學位是「他們一輩子所做的最佳財務決策」。

再撇開收入不談，各大學各領域畢業者離校表現普遍顯示，他們的幸福感、工作滿意度、健康程度與公民參與度也較高。又儘管不少政治人物主張強化職業訓練才是美國所需，但事實上，賺大錢的專業技工也還是可能擁有大學夢，況且有個學位能讓他們未來擁有更多選擇性，在在顯示職訓一途與學位之路並不衝突。

埃斯格魯伯強調，美國所需並非減少大學畢業生，而是提供高品質的指導環境，而這項長期投資的回報要以終生來看，不容短視近利。美國須對投資年輕人抱持信心，因唯有提供各種背景學生皆有辦法負擔的配套措施，美國社會「不平等導致的分歧」才有機會實質治癒。