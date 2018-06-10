Google保證 「AI不用來殺人 非法監視」

2018-06-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕全球網路搜尋巨擘Google楬櫫有關人工智慧科技運用時的原則，誓言不會將人工智慧用於武器、不合理的監視或「造成與直接促進對人類的傷害」，但仍會與各國政府以及軍方合作。Google此一宣示，有助於緩解該公司因與美國軍方合作利用人工智慧進行影像分析所招致的批評。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）七日在勾勒該公司人工智慧運用原則的部落格文章中指出，Google不會尋求將可模擬人類智能行為的高等演算人工智慧，應用於以下四種科技，即一、會造成或可能造成全面傷害的科技；二、主要目的或運用在於造成或直接致人受傷的武器或其他科技；三、搜集或使用資訊供違反國際公認規範的監視之用的科技，以及四、以違反廣獲接納之國際法與人權原則為目的的科技。美國華盛頓大學科技法教授卡羅指出，Google此宣示清楚表明不會協助暴力或極權監視，意義重大。

Google之所以會就人工智慧應用訂定原則，肇因於該公司參與美國國防部的實驗計畫「行家計畫（Maven Project，暫譯）」。行家計畫是利用人工智慧對無人機所拍攝的影片進行影像分析，引發科學倫理爭議，令人擔心科技與軍事結合恐導致人工智慧淪為殺人武器；至少十三名Google員工因此辭職，另有超過四千六百名Google員工連署，要求儘快取消與軍方的合作，其他科技公司員工與業界學者也呼籲Google勿將人工智慧武器化，連國會議員都出言批評。Google不敵各界壓力，宣布不會與軍方續約。

皮查伊在文中還楬櫫Google在人工智慧應用上的七大原則，分別是對社會有益、避免造成或加強不公平的偏見、設計打造過程講求安全並進行安全檢測、對人負責、隱私原則納入人工智慧研發運用、支持科學卓越的高標準，以及在應用人工智慧時，必須就以下因素進行評估：主要目的與使用、自然與獨特性、規模，以及Google參與其中的性質。