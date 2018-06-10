國安機密售中 CIA前官員恐終身監禁

2018-06-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國前中央情報局（ＣＩＡ）與國防情報局（ＤＩＡ）官員馬洛里（Kevin Mallory）因出售國安最高機密給中國，八日被判間諜罪成立，九月宣判時，最高恐被處以終身監禁。

馬洛里的情報工作資歷長達二十年，二○一二年離開公職後成立顧問公司，但經營不善；二○一七年二月，一名自稱楊麥克的中國人接觸他時，他已負債累累。去年馬洛里自上海返美，因未申報一萬六千五百美元現金而遭海關盤問，進而揭發他涉嫌為中國從事間諜活動。他曾告訴中情局，他被中國情報單位吸收，不過他對獲利兩萬五千美元與交付的機密文件沒有吐實。而當聯邦調查局（ＦＢＩ）發現他與楊麥克間的手機對話後，他宣稱自己正從事臥底行動。

檢方指出，馬洛里去年春季第二次前往中國時，楊給他一支三星手機，以便秘密溝通，手機的微信通訊軟體可刪除他們的對話，當馬洛里將手機交給ＦＢＩ時，沒料到對話竟被還原。檢方說，可以確定馬洛里以該手機傳送兩件現仍為機密的文件，不過他可能傳送或親手交出更多文件。

該案凸顯中國鎖定接觸出現個人問題的美國前情報官員，竊取美國國家機密。本月二日，同樣負債累累的ＤＩＡ前官員韓森被控將國防機密交給中國，並從中獲取至少八十萬美元報酬。美國國家反恐暨安全中心發言人博伊德說，在所有外國情報單位中，就屬中國最積極利誘美國現任與前任情報官員。