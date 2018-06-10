中國網軍 竊走美水下作戰機密

2018-06-10

華郵驚爆 潛射超音速反艦飛彈計畫失竊

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報八日引述美國匿名官員的話報導，中國政府的駭客在今年初侵入美國海軍承包商的電腦，盜走大量具有高度敏感性、與水下作戰有關的數據，包括美國要在二○二○年以前研發供潛艦使用的超音速反艦飛彈。美國海軍已就此駭客入侵事件展開調查，敏感性數據遭竊除恐危及美國國家安全，也令人質疑海軍維護機密的能力。

官員指出，此一駭客入侵事件發生在今年一月與二月，遭駭的是總部設在羅德島州新港的軍事機構「海軍水下作戰中心」的一家承包商；中國駭客透過這家身分未曝光、承包潛艦與水下武器研發的軍事承包商網路，盜走六百一十四ＧＢ、內容攸關一個名為「海龍」（Sea Dragon）計畫的相關資訊，此外還有中國潛艦的訊號與感應數據資訊、與加密系統有關的潛艦通訊資訊，以及美國海軍潛艦研發小組的電子戰數據資料。

華郵已應美國海軍要求不公開特定遭竊的飛彈計畫資料，海軍宣稱這些資料一旦曝光，國家安全堪慮。不過，失竊的數據明明具有高度敏感性，官員也稱失竊資料整體可被視為機密，但卻存放在軍事承包商的非保密網路上，令人對海軍監督負責研發工作的承包商能力感到憂心。美國防部長馬提斯已要求檢討承包商網路安全。

華郵指出，美國國防部在二○一五年為海龍計畫所研發的潛射超音速反艦飛彈申請了三億美元經費。該飛彈可以整合進入海軍現有的武器平台中，其超音速特性將使得中國軍艦難以閃避。

駭客攻擊？ 中國使館稱不知情

至於敏感性數據失竊一案，美國海軍已在聯邦調查局（ＦＢＩ）的協助下進行調查；調查人員指出，竊密的駭客來自中國國家安全部之下一個總部設在廣東的分部。中國駐華府大使館宣稱對此駭客攻擊毫不知情，還強調北京當局擁護網路安全與反對任何形式的駭客攻擊。

華郵指出，此一駭客入侵與竊密是中國長期致力削弱美國軍事科技優勢與躍居東亞強權的一環；中國視提升水下作戰能力為當務之急，而遭中國政府駭客竊取之數百件與水下作戰有關的機械、軟體系統細節，足以讓中國自行發展相關能力以及與美國抗衡。

美退役海軍上將、塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院院長史塔伏瑞迪斯就說，失竊的電子戰數據能讓中方得知美國對中國雷達、聲納數據的掌握程度，有損美方在美中近距離水下作戰時戰力；訊號與感應數據也頗有價值，能讓中方有機會知道美方能在何時、何等距離偵測到中國潛艦。