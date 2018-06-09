娛樂用大麻合法 加拿大當G7先鋒

2018-06-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕加拿大參議院七日通過娛樂用大麻的合法化法案，之後若再經眾議院通過，將使加國成為七大工業國集團（G7）中首個全面合法化生產、銷售及吸食娛樂用大麻的成員國。然而，大麻投資人、研究人員、政策分析及政府資料指出，黑市仍將是規範大麻銷售的最大阻礙。

加拿大參院以五十票贊成、三十票反對、一票棄權通過合法化娛樂用大麻的「C-45法案」。該法案別稱「大麻法案」（Cannabis Act），將再送回眾院審議。去年十一月，眾院已先通過該法案，目前將審議參院的修訂版本。加國原定七月一日國慶日開始合法銷售大麻，但如今可能會延至秋季。

該法案規定，年齡十八歲以上加國民眾，將允許擁有最高三十公克大麻做個人使用，販售予十八歲以下民眾將受聯邦法律禁止。然而，加國各省及地區可以自訂年齡限制、分配網路及法律執行。該法案也允許聯邦政府及各省，對合法大麻販賣徵稅，其收益一年達數億元。

在新法之下，大麻鎖售將授權予零售商，就如現今魁北克省及安大略省管制酒品販售之情形。估計共有一百零五個店商已獲授權種植大麻，並提供大麻相關產品。民眾每人可在家種植最多四盆大麻。政府將撥出資金研究合法大麻攝取對公眾的健康影響。

加拿大於二○一一年起合法化醫療用大麻，娛樂用大麻合法化則是加國總理杜魯道二○一五年的競選承諾，他曾坦承與友人抽過五、六次大麻菸。他上個月告訴法新社，他預測世界多國將會跟進加拿大的計畫。許多盟邦對此深感興趣，了解當前禁令不可行，無法阻止年輕人輕易取得大麻。

杜魯道指出，在許多國家，尤其是加拿大，年輕人取得大麻菸比啤酒容易。犯罪組織從非法販賣大麻中獲取暴利，合法化將創造受規範的市場，更能保護社區與孩童。據估計，加國將擁有四十五億美元的大麻市場。烏拉圭於五年前合法化娛樂用大麻，美國有九個州也已實行。

不過，大麻合法化可能無法杜絕加國的黑市銷售。避險基金「GTV Capital」及美國大麻政策集團（MPG）等機構分析，由於嚴格的販售管制，合法娛樂用大麻預計將更昂貴且較難取得，難以提供誘因令非法大麻的買家轉向合法大麻。