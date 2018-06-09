美61歲名廚波登 法國飯店自殺

2018-06-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）新一季「安東尼．波登：秘境探索」前往法國東部史特拉斯堡市籌備之際，以「烹飪壞小子」形象聞名的美國知名廚師、作家暨電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）八日上午竟驚傳於當地飯店房間內上吊身亡，享壽六十一歲。

波登遺體八日上午由他的法國主廚好友希貝赫（Éric Ripert）發現。ＣＮＮ當天隨後發布死訊，聲明說道：「他對大冒險、新朋友、美食美酒與這個世界非凡故事的熱愛，讓他成為獨一無二的說書人」，「我們將非常想念他。」美國總統川普也表示哀悼，強調他確實「是號人物」。

波登上月底才剛買入美國藝人盧瑞爾（John Lurie）所繪畫作「天正在塌，我正在學著與它共處」，是否反映他的心理狀態，有待進一步了解。

一九九九年撰文獲美國《紐約客》雜誌刊登後，波登開始發跡；隔年出版的《廚房機密檔案：烹調深處的探險》榮登《紐約時報》暢銷書排行榜，更讓他聲名大噪。此後，筆觸辛辣的波登電視節目主持邀約不斷，二○一六年五月當時的美國總統歐巴馬訪問越南，就是邀請波登和他在河內的小吃店一起用餐。

美名人自殺 一週兩起

波登身亡為繼知名設計師斯佩德（Kate Spade）之後，美國本週傳出的第二起名人自殺案。根據美國疾病管制中心（ＣＤＣ）本月報告，美國半數州在一九九九至二○一六年都見自殺率增高逾卅％現象，前年更奪走將近四．五萬條性命，為美國人十大死因之一。

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