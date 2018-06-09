美61歲名廚波登 法國飯店自殺

2018-06-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）新一季「安東尼．波登：秘境探索」前往法國東部史特拉斯堡市籌備之際，以「烹飪壞小子」形象聞名的美國知名廚師、作家暨電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）八日上午竟驚傳於當地飯店房間內上吊身亡，享壽六十一歲。

波登遺體八日上午由他的法國主廚好友希貝赫（Éric Ripert）發現。ＣＮＮ當天隨後發布死訊，聲明說道：「他對大冒險、新朋友、美食美酒與這個世界非凡故事的熱愛，讓他成為獨一無二的說書人」，「我們將非常想念他。」美國總統川普也表示哀悼，強調他確實「是號人物」。

波登上月底才剛買入美國藝人盧瑞爾（John Lurie）所繪畫作「天正在塌，我正在學著與它共處」，是否反映他的心理狀態，有待進一步了解。

一九九九年撰文獲美國《紐約客》雜誌刊登後，波登開始發跡；隔年出版的《廚房機密檔案：烹調深處的探險》榮登《紐約時報》暢銷書排行榜，更讓他聲名大噪。此後，筆觸辛辣的波登電視節目主持邀約不斷，二○一六年五月當時的美國總統歐巴馬訪問越南，就是邀請波登和他在河內的小吃店一起用餐。

美名人自殺 一週兩起

波登身亡為繼知名設計師斯佩德（Kate Spade）之後，美國本週傳出的第二起名人自殺案。根據美國疾病管制中心（ＣＤＣ）本月報告，美國半數州在一九九九至二○一六年都見自殺率增高逾卅％現象，前年更奪走將近四．五萬條性命，為美國人十大死因之一。

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  • 美國前總統歐巴馬（左）前年五月在任出訪越南期間，曾和美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人波登（右）相約前往河內小吃店大啖在地經典美食。（取自網路）

    美國前總統歐巴馬（左）前年五月在任出訪越南期間，曾和美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人波登（右）相約前往河內小吃店大啖在地經典美食。（取自網路）

  • 美國知名廚師、作家暨電視節目主持人波登主持的美國有線電視新聞網旅遊美食節目「安東尼．波登：秘境探索」二○一三年開播後，隔年即拿下美國廣播電視最高榮譽「皮博迪獎」（Peabody Award）。圖為波登上台發表得獎感言。（路透檔案照）

    美國知名廚師、作家暨電視節目主持人波登主持的美國有線電視新聞網旅遊美食節目「安東尼．波登：秘境探索」二○一三年開播後，隔年即拿下美國廣播電視最高榮譽「皮博迪獎」（Peabody Award）。圖為波登上台發表得獎感言。（路透檔案照）

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