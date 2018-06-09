美諜對共諜 防中國刺探峰會

2018-06-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕「川金會」即將在星國度假勝地聖淘沙「嘉佩樂酒店」舉行，即便中國在這次美朝峰會可能沒有一席之地，但美國「國家廣播公司（ＮＢＣ）」八日引述現任和前情報官員報導，鑑於中國間諜滲透無孔不入，預料下週星國將遍布欲刺探川金會內情的中國間諜，這場峰會乃美中諜對諜的最新戰場，美方正準備加以反制。

據報導，從飯店的鑰匙到致贈美國訪賓的伴手禮，所有物品都可能遭共諜安裝竊聽器，預料中方此次在星國會祭出愈來愈精密、尖端、有創意的情蒐技巧。美國官員擔心，中國已吸收星國各餐廳和酒吧的服務生當線人，利誘這些線民竊聽店內美國客人的交談，再向「上線」回報。

美國官員並研判，中方將對川金會會場進行電子偵蒐。為了揪出嘉佩樂酒店客房內埋設的竊聽裝置，美方將做清查，這樣還不夠，還要在該酒店會議室內搭帳棚，阻擋針孔攝影機偷拍川金會機密文件，以防萬一。

美國情報官員表示，中國情報機構已展現出竊取手機資訊的能耐，故美方官員現在即便已將手機關機，還會再把電池拿掉。前總統歐巴馬二○○五年訪問北京時，他的一名國安顧問就因為黑莓手機遭滲透，得在返美後丟棄。二○一七年川普總統訪問北京時，隨行團員廿四小時隨身攜帶提袋，不把任何重要資訊和遺留旅館房間內。

美國國家情報首長（ＤＮＩ）轄下的「國家反情報暨安全中心」發言人波易得說，中國的間諜活動格外具侵略性，並利用漸趨複雜的技術平台遂行其目的。報導指美國政府甚至警告所有派駐或前往中國的人員，必須假定他們的住處已經遭到監聽和錄影。美國官員透露，近來一位在中國工作的美國高官，屢屢為其在中國下榻飯店的房卡苦惱，由於開不了門而數度去櫃台更換。在他把其中一張房卡帶回美國後，才發現卡片裡被植入一個麥克風。此外，信用卡、鑰匙鏈、珠寶首飾甚至使節的國書內，都有遭中國安裝竊聽和追蹤晶片的紀錄。