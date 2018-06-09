川普明飛抵星「隨時準備走人」

2018-06-09

美朝可能簽署協議結束韓戰

〔編譯孫宇青、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕舉世矚目的「川金會」即將於十二日登場，會談期間的各項細節逐漸底定。繼美國總統川普預計十日飛抵新加坡後，有消息指北韓領袖金正恩也會在同日抵達，且將改乘中國或新加坡提供之專機直飛，會談期間則可能下榻瑞吉酒店。川普七日與日本首相安倍晉三在白宮舉行會談後表示，有可能與金正恩簽署協議結束韓戰，若會議進行順利，他有意邀金正恩到白宮訪問；但是，他也做好隨時離開峰會的準備。

若會議順利 川普將邀金訪美

南韓朝鮮日報、韓聯社引述首爾外交人士指出，平壤當局最初考慮讓金正恩搭乘「蒼鷹一號」專機，經中國短暫停留後飛往新加坡，但考量俄製「伊留申-62M」客機改造而成的「蒼鷹一號」機齡已二十三年，且不曾有過長途飛行，要飛往距離北韓約四千八百公里的星國存有相當風險，因此決定搭乘由第三國提供的飛機飛抵星國樟宜機場。

北韓捨舊機 改搭第三國飛機

消息指出，朝方希望第三國提供與川普專機「空軍一號」相同級別的飛機，而七、八日訪問北韓的星國外長維文，正是針對相關交通安排與朝方討論。金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正，屆時也將同行。另外，北韓國務委員會部長金昌善七日再抵星，為會談準備工作收尾，包括再赴瑞吉酒店，很可能就是金正恩下榻處，與川普擬下榻的香格里拉酒店僅隔五七○公尺。瑞吉酒店總統套房價一晚超過六千七百美元（約十八萬二千一百台幣），美國和南韓已表示不會承擔這筆費用，星國則稱願部分承擔。

川普七日指出，金正恩日前給他的信函只是問候，期待與他會面，「是一封非常溫暖的信、非常好的信」，他很感謝，他相信峰會將很成功，但事情不是一次會議可解決。如果他邀金正恩訪問美國，金正恩應會正面回應。川普說，他與金正恩簽署協議是有可能的，但這只是第一步，而且會是最簡單的一步，之後的事情才是最大重點。他預期、也有意與北韓關係正常化。

龐皮歐：金正恩親口承諾棄核

國務卿龐皮歐隨後在白宮的簡報會中表示，金正恩曾親口對他說，他了解目前的模式行不通，北韓準備放棄核武，邁向非核化，「得要大膽出擊，我們必須同意做重大改變。」龐皮歐指出，川普不會接受朝鮮半島「完全、可驗證且不可逆的棄核」以外的任何結果。如果北韓願意棄核，美國會致力保障北韓的安全。南韓青瓦台發言人八日表示，仍待查證川普所說的是指結束韓戰的宣言還是協定。另外，龐皮歐八日在接受香港「鳳凰衛視」專訪時指出，即便川金會獲得空前成功，美國對北韓的制裁亦不會立刻解除，除非美方對北韓在實現全面無核化上有足夠信心。