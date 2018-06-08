川普翻兩百年舊帳 酸加拿大燒白宮

2018-06-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普過去曾批評加拿大的貿易政策不公平與酪農政策「真丟人」，如今更進一步跟這個美國老友兼北鄰翻兩百年前的老帳：當加拿大總理杜魯道質疑美國調高鋼鋁進口關稅與國安何干時，川普便反脣相譏，你們加拿大當年不是還燒了白宮嗎？

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日引述消息人士的話獨家披露，這段火氣十足的對話發生在上月廿五日，川普與杜魯道當時正通電話討論美國即將調高來自加拿大的鋼鋁進口關稅。面對始終無法接受美方以國安為由調高關稅的杜魯道的質疑，向來嘴上不饒人的川普回酸，「你們加拿大當年不是還燒了白宮嗎？」

川普口中的燒白宮指的是美國獨立後不久的一八一二年戰爭（一八一二到一八一五年，又稱第二次獨立戰爭）中的一場英軍進攻行動「華盛頓大火」（Burning of Washington），英軍為報復美軍攻打當時為英國殖民地的安大略約克（今加拿大多倫多），於一八一四年八月二十四日攻占華府並對白宮縱火。

ＣＮＮ暗示川普搞錯對象

ＣＮＮ指出，川普此言的問題在於，儘管一八一二年戰爭中的英軍有半數為加拿大民兵，但嚴格來說，縱火燒白宮的是英軍，而非加拿大軍，暗示川普翻老帳找錯對象，不知是否因為一八一二年戰爭主戰場是加拿大而搞錯。消息人士在被問到川普此言是否被杜魯道當成開玩笑時說，是可以當成開玩笑，但調高關稅對加拿大與美國勞工的衝擊無法一笑置之。美、加兩國官員都未回應此一報導。