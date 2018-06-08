一天談不完 川金會可能開兩天

2018-06-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」，即將於十二日在新加坡嘉佩樂酒店舉行。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）七日引述知情人士報導，美方官員已備妥一套應變方案，籌備可能的第二天議程；十二日的「川金會」最有可能達成的目標，是正式終結韓戰的和平協議，但距離美方堅持北韓完全及可驗證的「非核化」仍相差甚遠。川普已表明，這次峰會將是與北韓對話的開端，不太可能一次達成所有目標。

金正恩怕遭暗殺 出訪日保密

另有媒體報導，金正恩將搭乘專機「蒼鷹一號」前往新加坡，但他害怕此行遭到暗殺，或是在他出國時發生政變。金正恩的同父異母兄長金正男去年在馬來西亞遭到毒害身亡，北韓又幾乎沒有空軍，令金正恩提心吊膽，其出訪日程只有極少數高層人士知悉，以免在他離開平壤期間發生武裝政變。

南韓媒體報導，川、金兩人可能同時在十日飛抵新加坡，國務卿龐皮歐可能陪同川普出席會議，國家安全顧問波頓未定。北韓方面，金正恩的左右手、勞動黨中央委員會副委員長金英哲可能參加會談，北韓外交部長李勇浩或外交部次長崔善熙也可能與會，金正恩胞妹金與正是否出席則備受矚目。

新加坡和外國媒體推測，川普可能下榻香格里拉酒店，金正恩則可能入住與中國有商務往來、新加坡人經營的富麗敦酒店，或香格里拉酒店附近的瑞吉酒店。與此同時，日本首相安倍晉三七日抵達美國，預定與川普舉行第七次「川安會」，會談包括北韓核武及北韓綁架日本人等議題。

北韓已撤除飛彈試驗發射台

川普律師、前紐約市長朱利安尼六日聲稱，在川普突然宣布取消和金正恩會面後，由於川普態度強硬，才迫使金正恩「跪求」重啟峰會。另據美國智庫「北緯38度」（38 North）報導，最新衛星照片顯示，北韓已撤除平安北道龜城的飛彈試驗發射台。該發射台曾用於新型中程彈道飛彈「北極星二型」開發，也可能曾用於洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）等大型飛彈發射試驗。