疑又遭聲波攻擊 美撤多名駐中官員

2018-06-08

廣州領事館多人罹病 被送回美國接受檢測

〔編譯張沛元／綜合七日外電報導〕美國國務院繼上月證實有一名駐中國廣州領事館人員疑似遭聲波攻擊而腦損與返美後，六日宣布再度撤離該領事館更多名人員，好讓這些已接受初步篩檢者返美接受進一步評估。中國外交部隨後公開撇清，宣稱已就此進行徹查且未發現原因或線索；美媒則指出，美國駐中人員疑似遭聲波攻擊若事態擴大，美中關係將受影響。

美國官方上月證實有一名駐廣州領事館人員因聽見「異聲」以致輕微腦損後，便派出一支高階醫療隊；該醫療隊上月三十一日抵達廣州領事館，對所有「注意到有令人憂心的症狀或想做基線篩檢」者進行醫療篩檢，而這次撤離的數名人員，就是接受過初步篩檢後被認為亦遭「聲波攻擊」者，因此將送回美國接受進一步評估。

國務院發言人諾爾特女士僅稱有「若干」廣州領事館人員被送回美國，但並未明確指出有幾人健康受到影響或撤離；但紐約時報與華盛頓郵報指出，六日撤離的是廣州領事館的安全工程官藍奇、藍奇之妻及其兩名子女。

美駐古巴24人也曾遭聲波攻擊

一名匿名美國官員表示，這些撤回美國的領事館人員被送到賓州大學接受檢測，而賓州大學醫生當初曾檢測遭聲波攻擊的美國駐古巴首都哈瓦那大使館人員。二○一六年曾傳出二十四名駐古巴美國外交官與眷屬腦部損傷，盛傳可能是遭微波或聲波武器攻擊；儘管專家迄今仍未判定損傷成因，但美古關係已受到影響，國務院除了將多名駐哈瓦那大使館人員送回美國，還驅逐十五名古巴外交官。美國國務卿龐皮歐上月證實有一名廣州領事館人員因腦損而於四月返美時，也曾提及廣州事件與古巴事件類似；藍奇則說，他與四月返美者在廣州是隔壁鄰居，都住在廣州市區的「廣粵天地」內的高樓公寓。

中國外交部發言人華春瑩七日表示，中國已進行調查，但並未發現任何導致美方所說情況的原因或線索，美方也尚未對中國提出相關要求。華盛頓郵報指出，值此美中關係敏感脆弱之際，美國駐中人員疑似遭聲波攻擊恐讓兩國關係雪上加霜；倘若只有單一一名受害者，川普政府或許還能低調以對，但若受害者人數增加，事情就很難善了。

受怪聲干擾 館員向上反映無效

曾任美國二○○八年共和黨總統候選人麥肯競選幕僚、在華府頗有人脈的藍奇就對媒體爆料，他與家人早在去年四月就注意到受怪聲干擾，向上級反映不被當一回事，吃藥也無效，最後還被撤銷安全許可，甚至要求他辭職。