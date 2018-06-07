川金會場地 嘉佩樂酒店出線

2018-06-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼四日宣布美國總統川普和北韓領導人金正恩訂十二日上午九時展開首場會談，美國白宮新聞秘書桑德斯五日再進一步公告峰會地點，原本就在各界預料名單之中的新加坡聖淘沙六星級嘉佩樂酒店確定出線。

聖淘沙位置方便維安

島國新加坡共含六十三個島嶼，主島新加坡島占九成地。嘉佩樂酒店則位於第五大聖淘沙島，和本島南岸僅隔半公里，且兩地間僅有纜車、捷運、跨海步行道與公路橋樑連通，這項可輕易控制交通動線的地理優勢讓它的安全性格外突出，美國有線電視新聞網（CNN）研判這正是川金會相中的關鍵主因，況且當地還坐擁兩座高爾夫球場。

聖淘沙昔日因海盜問題猖獗而有「死亡之島」之稱；新加坡一九四二年遭日本佔領並更名為象徵「南方之光」的「昭南島」後，近五萬華人遭槍決並棄屍入海，現今嘉佩樂酒店俯瞰可見的海灘就是當時大屠殺行刑地之一。

一九七○年代，由星國政府把此地改名聖淘沙，也就是「寧靜」之意，才進階發展成目前一年遊客多達兩千萬人的知名度假勝地。

至於嘉佩樂渡假村酒店，開幕才九年，融合英國殖民時期風格等新舊元素，兩棟英軍一八八○年代以新加坡紅土打造屋頂的昔日海防基地建築為一大亮點。酒店有一百一十二間房，房價一晚在五百到七千五百美元之間，美國歌手瑪丹娜與女神卡卡都曾入住。不過，川普和金正恩屆時可能分別下榻香格里拉大酒店和富麗敦酒店。而嘉佩樂的官方網站訂房系統目前顯示，直至十五日皆無客房可選。