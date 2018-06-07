金正恩專機過境 中國將派戰機護駕

2018-06-07

川金會維安 出動精銳廓爾喀部隊

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩下週將搭乘專機前往新加坡，與美國總統川普於十二日上午九時進行首場「川金會」，寫下兩國在位領袖初次會晤的重大歷史。對此，身為北韓唯一盟國的中國，打算在金正恩專機進入中國領空後，以外國元首進行國是訪問的最高規格對待，預計派出戰鬥機編隊護送。

根據南韓國際廣播電台六日報導，中國知情人士透露，金正恩專機「蒼鷹一號」預計十一日晚間或十二日上午飛抵新加坡，並可能在中國福建省福州市作短暫停留，進行飛機加油與安檢。由北韓首都平壤南行經過中國領空期間，將受中國戰鬥機編隊高規格護衛。中方也已特別為此建立工作小組進行安排，以提供「最大限度」便利。

另一方面，新加坡嚴陣以待，維護治安效率聞名於世的新加坡警察部隊（SPF）屆時將駐守川金會現場、飯店與周邊道路，隸屬SPF的廓爾喀部隊也將出動：其一千八百名成員為尼泊爾廓爾喀人，該民族逾兩百年來為英國軍隊打下輝煌戰績，近年因英勇善戰形象而被新加坡、汶萊等國禮聘，為星國最精銳警力，星國警方網站描述廓爾喀部隊「強悍、警覺、堅定」，除了必備傳統殺敵利器廓爾喀彎刀，在外國政要來訪開會的場合尤其容易看到他們佩槍全副武裝上陣的身影。

管制部分領空 全面禁用無人機

星國政府也已劃定十至十四日「特別活動區」，範圍包括新加坡外交部及美國大使館所在市中心區域，以及即將迎來峰會的聖淘沙島南部，屆時全面禁用無人機與擴音器。此外，雖尚未獲星國證實，根據國際民用航空組織（ICAO）六日公告，基於「國家安全理由」，星國十一至十三日將有部分領空暫時進行飛航限制，所有飛抵星國樟宜機場的航空器一律得減速，在跑道上還有其他限制須遵守；所有飛行員也該避開美國總統過去到訪利用的星國巴耶利峇空軍基地，違者「可能被攔截」。

習金二次會 傳北韓邀中企大舉投資開發

在此同時，南韓「中央日報」六日報導，今年五月在大連舉行的第二次「習金會」中，金正恩曾向中國國家主席習近平提出雙方大規模經濟合作的要求，希望中國對以北韓首都平壤、西海岸的南浦港、邊境地區的新義州黃金坪和威化島，以及東海岸的清津港等四個據點為中心進行開發，爭取山東省和遼寧省等地方政府動員大企業前來投資開發。紐約時報也報導，川金會若達成協議，中國準備擴大對北韓經濟的主導性。

消息人士指出，以往在北韓投資的中企多半是中小企業，無力推動大規模基礎建設，但在大連棒棰島的二次習金會後，中朝兩國已開始討論平壤基礎設施建設、中國大型保險公司投資、咸鏡南道端川地區等地下資源豐富地區的投資開發計畫。北韓目前推動羅先經濟貿易區、開城工業園區、金剛山旅遊特區、新義州國際經濟區、黃金坪與威化島經濟貿易區等五大中央級經濟特區，以及二十幾個中小規模經濟特區的招商引資活動。