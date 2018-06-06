川金首會 敲定12日9點登場

2018-06-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國白宮發言人桑德絲四日證實，美國總統川普將於新加坡時間十二日上午九時與北韓領導人金正恩舉行第一次會晤，同時重申美國不會在北韓非核化前撤銷制裁的一貫立場。南韓外交部五日淡化在「川金會」上宣布終止戰爭狀態的可能性，表示南韓就簽署終戰宣言等議題，將視峰會的進展情況，與相關國家密切協商而推進。

是否簽終戰宣言 南韓轉趨保守

桑德絲四日暗示了川普和金正恩往後多次會晤的可能性，宣布川金會的「首次會談將於新加坡時間十二日上午九時舉行」，指出「美國與北韓代表團在板門店非軍事區（ＤＭＺ）持續進行外交協商，相關討論已取得重大且積極的進展」，雙方目前仍在就星國當地禮賓和警衛等實務問題進行協商。桑德絲強調，美國始終聚焦於「朝鮮半島無核化」議題，重申美方會持續對北韓採取力度極大的制裁措施，「倘若北韓不實現無核化，制裁就不會中斷」。

桑德絲四日並未明確回應，北韓未來的非核化進程會採取階段性實施或一步到位。與此同時，美國內部亦有官員產生擔憂，認為僅聚焦於非核化議題，而不關注人權、區域安全等議題，恐有損美國及其盟友的長期利益。

傳北韓請求美國投資賭場

南韓「東亞日報」五日報導，北韓勞動黨中央副委員長兼統一戰線部長金英哲日前拜會川普、轉交金正恩親筆信時，曾具體請求美國投資北韓，協助在元山、馬息嶺一帶發展賭場等觀光事業，並試探美國能否補償北韓非核化措施，分階段放寬制裁。此前，南韓媒體亦曾引述外交消息人士說法，指出金正恩在親筆信中表態樂意與川普「經常會面」以建立互信。

南韓「韓民族日報」五日分析，對於南韓總統文在寅有望與川、金兩人在星國共同發表韓戰終戰宣言，其核心在於「美國承諾不對北韓發動軍事攻擊」，而此舉意在加強對北韓軍事體制安全的保障。不過，南韓官方至今仍未核實三方是否將共同發表終戰宣言。

華爾街日報指出，南韓就發表終戰宣言態度轉趨保守的原因，包括「川金會」準備時間倉促，恐無多少時間再著墨終止韓戰議題；其次是為了避免再陷入「川金會」破局的尷尬場面；再者，韓戰當事國之一的中國並未出席新加坡峰會。雖然文在寅推動的三方終戰宣言，本質上更像是政治宣言，沒有實質約束力，但畢竟一九五三年的板門店停戰協定是由北韓、中國以及當時以美國為首的聯合國簽署，南韓並未參與。