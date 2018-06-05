「通俄門」調查 川普稱有權特赦自己

2018-06-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕在白宮強化其對特別檢察官穆勒「通俄門」調查的司法與政治攻防之際，美國總統川普四日重申，他沒有不法行為，但他有特赦自己的「絕對」權力。前一天，他的律師、前紐約市長朱利安尼也說，總統或許握有全面的憲法權利，包括特赦自己，但川普無意這麼做，且此舉「難以想像，或將立即招致彈劾」。

朱利安尼前述發言源於紐約時報一日披露，川普的律師塞庫洛（Jay Sekulow）及陶德（John Dowd）一月間提交一份長達二十頁的祕密備忘錄給穆勒，回應特檢辦公室一再要求約談川普。備忘錄強調，總統不能被控妨礙司法，因為憲法賦予他對所有聯邦調查案握有終極權力，川普有權「在任何時候、以任何理由，下令中止司法部或聯邦調查局進行的調查」；而作為國家的最高執法官，總統「甚至可行使他的赦免權」。

他們還強調，大陪審團不能發給總統傳票，逼迫他出庭作證。該備忘錄的撰寫時間早於朱利安尼加入川普的法律團隊。

川普四日推文說，「根據一些法律學者的陳述，我握有絕對權力特赦自己，但我沒做錯事，為何要特赦自己？」他重申，「通俄門」調查是「獵巫」行動。他在另一則貼文裡又說：「特別檢察官的任命才是完全違憲。」

喬治華盛頓大學憲法教授特利（Jonathan Turley）指出，該備忘錄的意圖明顯，就是交涉、談判，但其立論不強，例如暗示總統可拒絕接受傳喚，但現有的判例法（case law）支持特檢強迫總統出庭。

朱利安尼三日在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」節目中表示，川普特赦自己「不可能發生，這純粹是假設性觀點」。川普好友、前新澤西州州長克里斯蒂也斬釘截鐵地說，「不會發生此事，否則將成為政治問題」，「若總統特赦自己，他將被彈劾」。朱利安尼還說，要等到十二日與北韓領導人金正恩會面後，川普才會決定是否接受特檢約談，但「我們傾向不接受」。

在該備忘錄中，塞庫洛與陶德首度坦承，有關川普之子小唐納二○一六年與俄羅斯人士在川普大樓的爭議性會面，是由川普「口授」相關聲明。然而，白宮發言人桑德絲曾數度公開表示，「川普絕對沒有口授」聲明，「而是像所有父親會做的提供建議」。對此，朱利安尼說，「我認為塞庫洛是錯的，這就是為何不能讓總統作證的原因，因為我們每個人的記憶總是有變」。