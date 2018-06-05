川金會前夕 金正恩撤換3強硬軍頭

2018-06-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩預定十二日在新加坡舉行的「川金會」進入倒數階段，南韓媒體引述匿名美國官員和南韓情報消息人士報導，金正恩撤換三名人民軍高層實力派官員，拔擢相對年輕的溫和派官員，由於人民軍內部對金正恩應對南韓和美國的作法抱持異議，此舉可能旨在穩定軍方。南韓統一部發言人白泰鉉四日也表示，這類改組「極為少見」。

南韓情報消息人士透露，北韓人民武力部部長朴永植被其副手—第一副部長、六十二歲的努光鐵取代，人民軍總參謀長李明秀也由總參謀部第一副總參謀長李永吉取代。六十八歲的前平壤市勞動黨委員長金秀吉，則接替原任人民軍總政治局局長的金正覺。四月廿七日，金正恩與南韓總統文在寅舉行首次「文金會」時，朴永植及李明秀均曾向文在寅敬禮。

這次獲金正恩拔擢的三人，都比其前任年輕，其中六十三歲的李永吉足足比李明秀小廿一歲。消息人士透露，由於被撤換的三人缺乏變通，在兩韓關係及朝鮮半島情勢有所變化下，金正恩似已注入新血，尤其是李永吉被歸類為溫和派。另一名南韓情報消息人士則說，這次異動也可能代表北韓軍方高層的改組換血。朝鮮日報也指出，金正恩藉此在「川金會」前將軍方內部的強硬派換為穩健派，確保軍方對他俯首聽命。

川金會或發表韓戰終戰宣言

密切關注北韓情勢人士也向路透指出，獲得晉升的三名將領素以對金正恩忠貞聞名，即便川、金兩人達成的任何協議可能導致北韓出現巨變，三人也將能變通接受。白泰鉉則表示，已證實金秀吉接任人民軍總政治局局長，另外兩人尚待確認。

專研北韓情勢的南韓「北韓大學院大學」教授梁茂進認為，此次改組旨在鞏固金正恩做為北韓唯一領導人的權力，並加強執政勞動黨與軍方的合作。南韓智庫「世宗研究所」研究員鄭相昌指出，「川金會」將達成北韓無核化的路線圖，若有對北韓放棄核武感到不安的鷹派人士存在，對金正恩會是個麻煩。

此外，華府和新加坡高層人士透露，文在寅正積極促成與川、金兩人共同發表韓戰終戰宣言，時間可能是「川金會」當天或翌日，若無意外應可成真。