六四前夕 美議員促中公布真相

2018-06-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕在六四天安門事件二十九週年前夕，美國國會與行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）主席、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）及共同主席史密斯（Christopher Smith）發表聲明，再度要求中國政府允許對六四事件進行自由、公開的討論、無條件釋放因紀念六四而遭拘禁的民眾，「並公開交代在黨和軍隊手中，對中國人民犯下的可怕暴力。」兩人並重申，支持堅定執行「天安門制裁」及其他出口管制措施，限制中國軍方與安全部隊購買可用於監控與網路審查的美國科技。

「國際特赦組織」與「人權觀察」等國際人權團體也提出相關呼籲。國際特赦組織中國問題研究員倪偉平（William Nee）說，進行六四紀念活動「就可以被抓、被判刑，這令人擔憂。我們一再呼籲中國政府調查六四發生什麼事。誰負責誰就應被究責」。「人權觀察」中國部門主任理查森（Sophie Richardson）指出，六四事件已過二十九年，「習近平主席的『中國夢』卻想讓世人遺忘六四…，中國想去除六四污點的唯一辦法，就是承擔責任。」

異議人士「被旅遊」、「被上崗」

中國部分異議人士在六四前夕照例「被旅遊」、「被上崗」及軟禁。「美國之音」一日聯絡上維權人士胡佳時，他正被國保人員帶往秦皇島「旅遊」途中，最快可能五日才會返回北京。因六四期間的相關報導而入獄的北京獨立記者高瑜，可能又「被旅遊」到雲南，六日才會返回北京。

此外，去年參與濟南紀念六四活動的山東維權人士李紅衛、於新永，五月中旬便以「尋釁滋事」罪名遭拘留。四川維權人士陳兵、符海陸、羅富譽與張雋勇二○一六年五月因產銷「銘記八酒六四」白酒被捕，並被控「煽動顛覆國家政權罪」，迄今仍未開庭審理。今年中國各地仍有人悼念六四，湖南株州維權人士陳思明與友人在一座公園內，舉著六四的牌子與園內陳列的一輛坦克合影，在發布相關照片後遭公安約談。

北京地鐵官方微博一日宣布，三日下午一時起木樨地站西北口封閉，此舉顯然是為了防止六四罹難者家屬在木樨地祭拜亡者。木樨地距離天安門廣場僅四公里，當時許多民眾聚集木樨地，力阻解放軍推進天安門，致使該處傷亡情況更甚天安門。