日新書 披露彭麗媛六四「闇黑史」

2018-06-04

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕中國六四事件二十九週年前夕，日本立命館大學人文科學研究所研究員安田峰俊出版新書「八九六四」，陸續走訪中國、香港、台灣及日本等地，與六十多名六四事件相關人士進行訪談，披露中國名流顯貴與六四相關的「闇黑史」，包括「阿里巴巴」創辦人馬雲、「百度」董事長李彥宏，甚至連中國第一夫人彭麗媛也上榜。

天安門民運發生於一九八九年，當年參與的大學生現在差不多五十歲上下。對於這個世代的中國人而言，不論是持贊成或反對立場，「六四事件」都是他們共同的青春記憶，許多人都在訪談過程中滔滔不絕地道出當年的經歷。安田追查目前檯面上中國名人的過往，試著找出他們在六四事件前後做了哪些事，被他點名的包括馬雲、李彥宏與彭麗媛等人。

馬雲出生於一九六四年，八九年時才二十四歲，擔任杭州電子工業學院英語講師。安田指出，馬雲畢業於杭州師範學院英語系，在校曾任學生會長，接觸學運的機會不能說完全沒有，但他在就職後完全未碰政治，離開杭州電工學院時還被學校慰留，應可列為「政治正確」的一方。

雖然沒有馬雲參與學運的資料，但他在二○一三年接受香港「南華早報」專訪時，曾以「揮淚斬馬謖」比喻鄧小平的決定，還說六四武力鎮壓雖然不是最好的決定，卻是最正確的決定。他的六四鎮壓正確論在華文圈引起極大反響，阿里巴巴向南早抗議，後來採訪的記者被迫辭職。兩年後的二○一五年，阿里巴巴購併南早。

李彥宏出生於六八年，六四事件發生時就讀北京大學信息管理系二年級，九一年留學紐約州立大學，學歷顯赫，但關於他在北大期間的逸事很少。安田指出，李彥宏和六四學運領袖之一的王丹同屆，很難相信他們毫不相干。安田引述台灣「今週刊」的訪談，指出李彥宏在六四時聽過吾爾開希演講，還曾向同學說「中國未來十年應該不會再有學生運動」。

彭六四後慰勞戒嚴部隊官兵

最令人矚目的是如今貴為第一夫人的彭麗媛。彭八九年時二十六歲，為中國人民解放軍歌舞團團員。彭在八七年與習近平結婚，婚後仍以歌手身分在舞台上演出。二○一三年曾出現一張照片，顯示彭在六四事件後於天安門廣場慰勞戒嚴部隊官兵。安田指出，彭麗媛勞軍的時間為八九年六月上旬，也就是解放軍坦克輾過學生後沒幾天。