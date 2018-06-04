只餵負面資訊 超黑暗AI變態誕生

2018-06-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國麻省理工學院（ＭＩＴ）研究團隊為了實驗資料庫數據對人工智慧（AI）發展演算法的影響，創造出只看過負面圖像、擁有黑暗世界觀的「AI變態」諾曼（Norman）。諾曼無法對外界作出正面、樂觀的解讀，眼中只有屍體、血跡和各種破壞場景。相關實驗結果凸顯工程師在訓練AI時所選用的數據，會嚴重影響AI的認知與行為模式。

凸顯選用數據比發展演算法重要

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，研究團隊選用從知名論壇「Reddit」蒐集的各種驚悚環境下的瀕死人類影像，訓練「諾曼」發展AI演算法，作為對照組的正常AI則選用普通的貓、鳥和人群圖像進行訓練。其後，「諾曼」和正常AI分別接受傳統上用於評估病患精神狀態的墨漬測驗，以文字描述從抽象圖畫中判讀的資訊。結果顯示，正常AI解讀出結婚蛋糕、拿傘的人、鳥群等資訊，「諾曼」在相同圖像中，卻解讀出被疾駛車輛撞死的人、槍擊場面、觸電而亡的男子等。「諾曼」在每張抽象畫中都能判讀出屍體、血跡和各種破壞場景。

AI變態「諾曼」的實驗證實，選用「爛數據」訓練AI，會讓人工智慧「學壞」。「諾曼」開發者之一、ＭＩＴ媒體實驗室教授羅溫（Iyad Rahwan）指出，訓練AI時選用的數據，遠比發展演算法重要；工程師必須找到某種平衡數據的方式。他呼籲相關機構在「人工智慧心理學」新時代，有必要對開發中的AI系統進行選用數據查核。

實際上，「諾曼」並非AI學壞的首例。去年五月就有一份研究報告揭露，美國法院用於風險評估的AI電腦程式，由於使用本身存在缺陷的原始資訊，造成評估結果對非裔囚犯產生偏見，顯示非裔再犯罪的風險是白人的兩倍。還有另外一項研究顯示，選用「Google新聞」發展的AI會呈現性別歧視。

英國巴斯大學電腦科學教授布萊森（Joanna Bryson）指出，人們在訓練機器學習時，無可避免地會帶入自己的文化背景；儘管AI發展出「偏見」並非壞事，但為了杜絕工程師刻意製造偏見，AI系統的確有必要採取更透明、更多監督的開發進程。