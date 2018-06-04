內部反彈 Google與美軍開發AI告吹

2018-06-04

憂技術遭濫用於製造致命武器

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部去年起積極投入「人工智慧（AI）」軍事化研發，但合作廠商之一、美國科技翹楚Google的大批工程師，因憂心AI技術遭濫用於製造致命武器，憤而群起反對，甚至辭職抗議，迫使該公司管理層近日決定，明年三月合約期滿後，將不再與五角大廈續約。

Google去年四月與國防部簽約，協助對方進行名為「行家計畫（Maven Project，暫譯）」的戰爭科技開發，運用AI分析無人機或無人駕駛車輛拍攝的大範圍動態影像數據，再回傳五角大廈，原理類似Google的人臉辨識系統，除協助找出攻擊目標外，也能改善無人機執行轟炸任務的精確度。Google曾表示，參與旨在減輕軍方分析師的繁瑣工作，且類似技術可用於反恐行動，也可降低誤殺機率。

員工連署 憂喪失「不為惡」願景

然而，Google內部卻產生巨大反彈聲浪，頂尖AI工程師更擔心，該計畫將是尚未成熟的AI技術被濫用於先進武器的第一步，四月初有近四千名員工集體向執行長皮采（Sundar Pichai）遞交連署信，認為Google參與該計畫不僅喪失本身「不為惡（don’t be evil）」的企業願景，更將失去使用者的信任，要求取消該計畫，並明確制定政策，嚴禁自家公司或承包商發展戰爭科技，有部分員工甚至辭職明志。

紐約時報和科技新聞網站「Gizmodo」指出，Google雲端業務負責人格林（Diane Greene）一日在內部例會上表示，上述合約明年三月屆滿後不會再延長。Google高層雖顧慮外界如何解讀其在該計畫中的角色，但確實極為看好該計畫的潛力。一封內部信函揭露，這份為期十八個月的合約，目前價值僅約一千五百萬美元（約四．五億台幣），但有極大成長空間，可望有不少企業等著接手。

更重要的是，五角大廈另一項價值高達百億美元的「聯合企業國防基礎設施計畫（JEDI）」，目前正在評估合作對象，Google、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等科技大咖都參與競逐。紐時指出，由於Google近期將公布針對國防層面運用AI技術的指導原則，是否影響Google日後與五角大廈合作，仍待觀察。美國防部前副部長沃克（Bob Work）則批評，Google決定不續約，可能使美國難以與積極發展AI戰爭科技的國家匹敵。