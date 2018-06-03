成功非計畫… 名廚畢典建言寫實催淚

2018-06-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕關注全球人道議題的西班牙裔美國籍四十八歲米其林大廚安德烈斯（José Andrés），上月二十日應美國塔夫茨大學傅萊曼營養科學與政策學院之邀，以公共服務榮譽博士學位受獎人身分，對在場即將踏入社會的畢業生致詞。他直言，眾人以為成功必備的制定計畫習慣、完美主義與「改變世界」志向，其實皆非必要，邊做邊學邊修正才是現實人生正解，幽默、智慧兼具的一席箴言，讓全場笑中

帶淚。

邊做邊學邊修正 才是正解

今年入選美國《時代》雜誌「百大影響力人物」的安德烈斯，曾在海地震災、波多黎各風災等災難中率領志工賑災，讓災區難民得以溫飽。他在演講中指出，自己高中輟學後，就一頭栽進料理世界，雖後來也沒拿到廚藝學校的文憑，但「我敢說，我從生命廚房畢業了」。他說，「你不能萬事都要有計畫」，「有時候，做計畫這件事本身，在危機時刻是種豪華奢侈。」以去年前往波多黎各風災為例，眼見人命關天，但美國政府官僚作風緩不濟急，才讓他當初決定即刻動身為災民煮飯，整件事就是從零計畫展開。

曾獲「國家人道獎章」的安德烈斯說，事實上，「你實際執行的最糟糕點子，永遠都會比沒人試著推動的偉大想法來得好一些。」他奉勸大家「不要害怕失敗」，當我們為了避免失敗而停下來做計畫之際，可能有人已餓到無法再等而死去；要把失敗也當學習，「避免失敗是逃避學習」。

他也提醒，舊習常自有其道理，這是他從多年前花費數百萬美元開發的水袋背包學到的教訓：砸大錢生出的體貼產品，效果遠比不上海地婦女用頭頂著水，因他根本沒看到問題核心—附近沒有乾淨的水。至於「改變世界」這個詞，他認為已被過度濫用，其實「改變被高估了，改變不保證進步，改變有時候會讓事情惡化」。所以，「別煩惱著要改變這個世界，讓我們開始試著改善它」，點點滴滴、從小做起。