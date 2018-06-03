金正恩親筆信超大封 川普被酸手小

2018-06-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓領袖金正恩寫給美國總統川普的親筆信，一日由訪美特使金英哲親自交給川普，這封象徵和平的信函不僅意義重大，連外觀都大得讓人難以忽視。針對金正恩如此「大」費周章，有看法稱金正恩欲迎合川普好大喜功的個性，也有人認為這是金的「小手段」，藉由「大信」諷刺高頭大馬的川普「手小」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，金正恩的親筆信尺寸大得宛如一個手提公事包，令社群網站「推特」湧現討論潮，美國網友迫不及待地揶揄川普，「你們認為川普知不知道，金正恩是在嘲笑他？」也有人換個方式酸川普，「是這封信真的這麼大，還是川普的手確實那麼小？」川普過去就多次被調侃手指短，還曾親口反擊。最引人發噱的是，不少網友已開始期待川普將會如何回應金正恩，「為了不被比下去，川普的回信搞不好會像一個足球場那麼龐大」。

美聯社則指出，金正恩是否已意識到，要想影響川普，得先迎合他的自尊？就像南韓總統文在寅四月訪美時，公開表示川普應被提名諾貝爾和平獎一樣。不過，政治分析專家指出，金正恩刻意「放大」寫信給川普一事，是為了讓國際社會更清楚地看見，他是一名講道理、願意協商、能夠達成協議的政治人物，這是金近幾個月嘗試突破外交孤立的一環。