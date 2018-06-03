金正恩住1晚18萬 星國先買單

2018-06-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕「川金會」確定十二日於新加坡舉行，星國飯店正被搶訂一空，預料全球媒體會有約三千人申請採訪這場世紀峰會。日本共同社報導，川金會會場極可能選在星國度假勝地聖淘沙島的嘉佩樂飯店（Capella Singapore），或是新加坡本島的總統府兼官邸「Istana」。華盛頓郵報更爆料，北韓想讓領導人金正恩入住星國高檔「富麗敦（Fullerton）飯店」一晚要價逾六千美元（約十八萬台幣）的總統套房，且希望美方買單。

聖淘沙和Istana（馬來語的宮殿之意）都是因維安因素而可能獲選為會場，聖淘沙與新加坡本島間只有一條僅三八○公尺長的公路連結，便於維安管控，Istana則早已做好總統級維安部署。上週，有北韓金家「大內總管」之稱的北韓國務委員會部長金昌善，就是入住新加坡河口附近的富麗敦飯店。

要他國付錢已是慣例

根據兩名消息人士告訴華郵，北韓表示，希望他國外交部能為金正恩此行住宿買單，美方對此抱持開放態度，但考慮到由美國付錢可能傷害北韓尊嚴，因此會協調星國外交部先代為墊付。

針對記者詢問，星國國防部長黃永宏二日證實，星國樂於負擔川金會的「部分費用」，為這場歷史性峰會盡棉薄之力，但沒有多做解釋。

其實，現金短缺的北韓要求他國付錢已是慣例。如今年的平昌冬奧，北韓派出龐大代表團參加，相關住宿兩百五十萬美元全是南韓付費。二○一四年，當時的美國國家情報首長克萊伯赴平壤接回兩名美國人，北韓招待他大餐，最後竟要求他付錢。不過，因美國對北韓實施制裁，買單前得先向財政部要求豁免。

星國人怨影響生活…

若川金會成真，星國民眾寧靜的日常生活將受影響。有星國網友呼籲政府當天能放假，還有網友說，「真糟糕，全球兩個最顧人怨的領導人，將為了世界和平來這裡」。在美、朝代表團之外，屆時蜂擁而至的國際媒體採訪團，陣仗將會更驚人。

消息指出，美國總統川普屬意下榻「香格里拉飯店」，該飯店先前也傳出很可能是川金會會場，目前訂房幾乎全滿。由於香格里拉對話於一至三日在該飯店進行，荷槍實彈的星國警方，在會場周邊架設路障、設置檢查哨，正好預先演練維安工作。

路透報導，香格里拉飯店總統套房六月十二日的定價是一晚一萬美元（約台幣三十萬元）。