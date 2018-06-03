史無前例 美極盡禮遇金英哲

2018-06-03

〔編譯張沛元／法新社華府一日電〕出身情報界的北韓高官金英哲是北韓領導人金正恩的左右手，在北韓黨、軍、政界皆擔任要職；按照慣例，此等人物造訪白宮，絕對是避人耳目的低調閉門會，畢竟美朝間敵對多年，且金英哲還名列美國制裁名單。但美國總統川普坐鎮的白宮不來這套。

一輛烏黑的雪佛蘭Suburban公務車，大剌剌地穿過白宮西南門、駛於白宮車道上，最後在主建築前停下；個頭不高的金英哲在眾目睽睽下大方現身，連負責維安的北韓隨扈緊張到提早關車門的身影，都清晰可見。川普極盡禮遇這位近二十年來造訪白宮的最高階北韓官員，甚至派出白宮幕僚長凱利在門口親自迎接與護送金英哲前往橢圓形辦公室。此等高規格接待對非國家元首的白宮訪客而言，實屬罕見，遑論金英哲還是來自殘暴政權的高官。

凱利迎接 川普笑著送行

儘管外界盛傳多日，金英哲造訪白宮並未列在川普的正式行程上；白宮直到最後一刻才以電郵通知少數媒體到場採訪，顯然意在傳達特定訊息。白宮官員原以為會面不會持續太久，頂多就是客套寒暄與川普收下金正恩託金英哲轉交的信函，未料兩人居然聊了近九十分鐘。川普會後告訴媒體，他與金英哲談了很多，幾乎什麼都聊了，過程順利。川普直到最後一刻都給足金英哲面子，與國務卿龐皮歐親自送金英哲離開白宮上車，還當著媒體的面，笑著與金英哲握手道別。