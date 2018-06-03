川普見北韓特使 允川金會如期

2018-06-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普一日證實，川金會將如期在十二日於新加坡舉行，雙方會在這場具有歷史意義的會面，論及朝鮮半島棄核與正式結束六十多年前交戰各造僅簽署停戰協議的韓戰；但川普也警告，與北韓簽署協議全面棄核並非一蹴可幾，不是一場會面就能辦到，顯然意在提醒外界勿對川金會有過高期待。

會面結果應該很正面

川普在結束與來訪的北韓勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲會面後，於白宮南草坪上告訴記者，他八天前突然宣布取消川金會已成過去…，他從未表示，單憑一場會面就能讓北韓全面棄核，他認為這是一段過程，但會面能讓雙方建立關係，最後結果應該會相當正面，「但絕非單憑一場會面」。川普說，他不會在十二日一跟金正恩見面就簽署協議，他稍早與金英哲會面時已表示，北韓可以慢慢來，但無論如何，川普表示，他都期待最後能有「非常正面的結果」。

會談期間 不施加新制裁

華府堅持金正恩必須同意美方要求，即「完全、可驗證且不可逆地」終止北韓核武與洲際飛彈計畫；金正恩也承諾會棄核，但應該會要求美方提供安全保證做為交換。大部分觀察都對這場歷史性會面能締造快速突破心存質疑，但美朝間的敵意看似已降溫。川普說，雙方談判期間，美國不會對北韓施加新制裁，他已在北韓未主動要求下，單方面擱置數百項針對北韓的新制裁，甚至不想用「極限壓力」一詞。「極限壓力」為華府加強施壓北韓的新政策。

考慮結束韓戰 簽署和議

除了朝鮮半島棄核，川普還說，川金會將論及結束韓戰，「就歷史而言，這很重要，我們看看（會如何發展）」。韓戰交戰各造在一九五三年簽署停戰協議，而非結束戰爭的和平協議，且南韓連停戰協議也沒簽；技術上而言，美國與北韓以及兩韓之間，仍處於交戰狀態。此外，川普坦言，並未在與金英哲會面時提及北韓人權問題。

川普稍早在白宮橢圓形辦公室會晤金英哲近九十分鐘，期間金英哲將金正恩託付的信函轉交給川普。華爾街日報披露，金正恩在信中表達對川金會的關注，但未做出任何重大讓步或威脅。川普會後被問到信中內容時表示還沒看，並稱收信時曾問金英哲是否要馬上打開來看，對方表示可以稍後再看，「也許裡面有驚喜」；但川普不久前才稱該信「有意思」，還虧記者就該信內容亂爆料。白宮一日晚間證實，川普已看過金正恩的信，但並未透露內容。

南韓對川普與金英哲的會面表示歡迎，認為金正恩致函川普能擴大與鞏固川金會；日本則表示會竭力促成川金會，並再次表達希望川金會能論及北韓綁架日本人問題之意。