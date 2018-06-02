別怕被擊倒 希拉蕊勉耶魯人堅韌

2018-06-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前國務卿、二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊上月二十日在母校耶魯大學的畢業典禮上告訴畢業生，面對未來，「堅韌」（resilience）不可或缺，因為「每個人都有被擊倒的時候，重要的是你是否能重新站起，繼續下去」，她也坦承，她還沒有從敗選中恢復過來，她說：「我仍對我犯的錯誤懊悔，然而我也仍認為，釐清在這場美國史上如此怪異瘋狂的選戰中發生的事，將有助於捍衛我們未來的民主。」

希拉蕊在開場白上提到耶魯畢業生頭戴特殊帽飾的傳統，接著她拿出她的帽子說：「我也有備而來，是俄羅斯毛帽。我的意思是，若你無法擊敗他們，就加入他們。」她暗喻美國總統川普「通俄門」事件之舉，引發陣陣笑聲。

她引用作家狄更斯知名小說「雙城記」的名言─「這是最好的時代，也是最壞的時代」指出：「我們生活在基本權利、公民美德、新聞自由，甚至是真相與理性受到前所未有襲擊的時刻，但我們也正在見證一個道德信念、公民參與以及獻身民主與國家的新時代。」

她說，美國比過去更「兩極化」，除了個人的堅韌外，國家也需要「群體堅韌」，以便從分裂的創傷中復原。她進一步說：「我們國家的領導者公然以仇恨言論煽動人民，他們害怕改變，以零和條件看世界。……它侵蝕使民主成為可能的公民精神。」

她表示：「我相信療癒國家的是我所謂的『徹底的同理心』（radical empathy）」，她說，「是跨越種族、階級與政治對立，嘗試透過與我們迥異之人的眼光看世界，並回到理性論辯的時候了」，「對真理與理性、證據與事實的攻擊應讓我們所有人不安」，她呼籲畢業生透過「捍衛真相、事實與理性」，協助建構「民主堅韌」；「這意謂大聲指正假新聞，並支持勇敢的記者及其報導。……最重要也最顯而易見的是，在每場選舉中投票。」

她說，她對美國的前景感到樂觀，因為「我們敢於面對傷害人民的政策、支持所有人有尊嚴的被對待，我們化感受為行動，而在一些難以持續的日子，因有許多人仍堅持不懈而意義非凡」。