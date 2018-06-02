北韓特使見川普 文在寅拚三方峰會

2018-06-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐五月卅一日在紐約與北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲會晤，會後表示有信心雙方「往正確的方向邁進」，金英哲也立刻轉赴華府向川普遞交北韓領導人金正恩的親筆信，兩人有機會短暫會談。川普也表示針對北韓無核化一事，可能需要與金正恩不只一次會談，但他仍期待峰會如期於十二日登場。在此同時，南韓總統文在寅則盼望美朝峰會發展成三方會談。

龐金會談持續約兩小時，聚焦美國要求北韓全面棄核，以及北韓須獲美國保障體制安全等細節。龐皮歐會後表示，雙方已就兩國對於川金會的優先考量進行討論，並取得實質性進展，因此比預定時間提早結束。他表示，有信心兩國正朝正確的方向邁進，針對美方要求的「完全、可驗證且不可逆的棄核（ＣＶＩＤ）」，相信北韓正在思考戰略轉型，「如果浪費這次機會，那跟一場悲劇無異。」

龐皮歐直言，若要保證川金會順利舉行，北韓必須「做出以前不曾做的事」，惟他與川普總統相信，「金正恩是可以做出果斷決定的領袖。」川普則在五月卅一日指出，龐金會談非常成功，美朝目前互動良好，惟對於北韓完全棄核，「或需二、三度會談才能達成協議」。川普最後還賣關子地說，「也可能一次也開不成。」

就在美朝針對「川金會」磋商之際，南韓總統文在寅密切關注是否可促成三方峰會，以宣布終止韓戰。不過，華盛頓郵報指出，美國政府一名資深官員表示，美方希望初期與金正恩接觸「著重川普與金正恩兩人之間」，因為川普認為一對一協商更容易與金建立和諧關係，並向金傳達美方可給予的保證。青瓦台一名外交顧問表示，文總統認為，核武議題應由美朝協商，朝鮮半島和平進程則須由南韓領頭，南韓將等待美朝雙方排除障礙，以便南韓發揮積極角色。