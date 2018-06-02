義大利民粹政府成立 歐股市回升

2018-06-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕一度引發歐洲金融市場動盪的義大利政治僵局，五月卅一日宣告落幕，在籌組聯合政府的民粹政黨「五星運動」與極右派「聯盟黨」就稍早導致新政府難產的內閣人事達成協議後，二度獲總統馬達雷拉授權組閣的總理孔蒂提出新內閣名單，以振興經濟為目標的反撙節政策新政府隨即於一日宣誓就職。義大利政局回穩也讓歐洲股市止跌回升。

此一政治危機得以落幕的關鍵，在於「五星運動」的三十一歲黨魁迪馬尤就內閣人事讓步，同意更換原本屬意的經濟部長人選、疑歐派經濟學家薩佛納；聯合政府中另一大黨「聯盟黨」因此重回談判桌，雙方最後在五月卅一日敲定十八人內閣名單，終結始於三月初大選後、延宕至今近三個月的政治僵局。由於兩大黨在國會參眾兩院的合計席次皆過半，內閣信任投票將能順利過關。

內閣名單中最受矚目的職務，莫過於經濟部長，此一重任最後落到不具知名度的政治經濟學教授特里亞（Giovanni Tria）身上。不隸屬於任何政黨的特里亞支持義大利續留歐元區，與遭馬達雷拉否決的薩佛納大異其趣，這也意味五星運動和聯盟黨放棄退出歐元區的政策。高齡八十一歲的薩佛納則擔任歐洲事務部長，執政聯盟兩大黨領導人也入閣，除了皆出任副總理，迪馬尤還兼任經濟發展部長，四十五歲的「聯盟黨」黨魁薩爾維尼則兼任內政部長。

至於學者出身、被虧是「無名小卒」的政治素人新總理孔蒂，未來將聽命民粹派執政聯盟行事，真正的大權掌握在迪馬尤與薩爾維尼手中。義大利媒體就質疑五十三歲的孔蒂出任總理難以取信於國際社會，左派報紙「共和報」稱孔蒂是「無法作主的總理」，手無實權難與外國元首談判。