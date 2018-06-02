西班牙史上首次倒閣 總理下台

2018-06-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕西班牙國會一日進行不信任案投票，宣告執政人民黨總理拉霍伊下台，並由在野社會黨黨魁桑切斯接任總理。拉霍伊因黨內貪污醜聞，去年才成為西國首位出庭作證的在位總理，如今又成為自一九七七年西國民主轉型以來，首位被不信任案倒閣的總理。

西國眾議院三百五十席中，共有一百八十席贊成、一百六十九席反對及一票棄權，通過內閣不信任案。發起倒閣的桑切斯所屬社會黨僅有八十四席，但有反建制我們可以黨、加泰隆尼亞地區分離主義政黨等小黨相挺，外加巴斯克民族主義黨在關鍵時刻表態倒閣，令桑切斯以絕對多數當上新任總理。

在投票之前，拉霍伊便知道大勢已去承認失敗。他告訴國會，任職總理是他的莫大榮幸，期間人民黨議員為他起立鼓掌。拉霍伊之後起身與桑切斯握手致意，接著不發一語離開。

桑切斯預計於本週末宣誓就職，並於下週任命內閣人選，但其社會黨是少數執政，可能難以通過法案，新政府恐將高度不穩定，且有反建制的我們可以黨要求入閣。桑切斯是西國第一位沒有贏過大選的總理，他在二○一五及一六年兩次全國大選皆告失利，人民黨議員荷南多諷刺，桑切斯是「走後門」當上總理。

西班牙定於二○二○年期中舉行全國大選，目前不清楚桑切斯會否宣告提前選舉。許多觀察家預測，他會等到明年年中的歐洲議會與地方選舉後再作定奪。投資人認為，由於桑切斯及多數西國政黨都採親歐盟立場，其風險將低於反建制民粹政黨組閣的義大利。西班牙股市已為桑切斯上台開出慶祝行情。