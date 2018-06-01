俄記者詐死躲暗殺 烏克蘭合謀

2018-06-01

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕日前才驚傳遭俄羅斯特務槍殺身亡的反克里姆林宮的俄羅斯戰地記者巴欽科（Arkady Babchenko），五月三十日出面自爆其實是與烏克蘭政府合作詐死，目的在於瓦解莫斯科當局企圖暗殺他的陰謀；巴欽科「死而復生」也招致質疑與批評，記者組織痛批耍弄事實，俄羅斯則不滿被指為暗殺巴欽科的凶手。

烏克蘭警方廿九日指出，四十一歲、批評俄國總統普廷不遺餘力的巴欽科，被發現中彈倒臥血泊不治身亡，為流亡烏克蘭的克宮批評者中遭到殺害的第二人。烏克蘭警方當時曾宣稱，凶嫌據信與巴欽科的工作有關；烏國總理格羅伊斯曼更直指莫斯科下手；克宮否認犯案，呼籲調查。

但在三十日午後，巴欽科與烏國安全局高層聯袂現身記者會，表示他是在烏國政府協助下詐死，以便揪出暗殺黑手；烏國官方表示任務成功，已逮捕一嫌犯。據了解，巴欽科詐死時的血是豬血，雖被送入太平間，但只是來換衣服與坐著看自己「被暗殺身亡」的新聞。巴欽科稍後表示，這次詐死連妻子都不知道真相。

但此舉引起各界不滿遭烏國與巴欽科聯手耍弄，莫斯科當局就批評詐死「詭異」，是「反俄羅斯的挑釁之舉」。烏克蘭總統波洛申科堅稱，為瓦解陰謀「別無他法」；內政部長阿瓦科夫則反嗆海外批評是「假道德」；美國國防部前助理部長卡本特也說，若該任務有助於破獲暗殺陰謀，「那就值得」。

媒體觀察組織無國界記者秘書長德洛瓦認為，無論目的為何，烏國警方玩弄事實真的「很病態」與「令人遺憾」；詐死無助於新聞自由，反而讓人質疑其他所有政治謀殺案的真實性；即便時間短暫，但國家出面操弄事實非常危險，而且還讓記者來承擔責任；國際記者聯盟也直言無法容忍與接受詐死，基輔當局散布假新聞，重挫訊息的可信度。