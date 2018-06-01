女球星女校致詞 「當大野狼別當小紅帽」

2018-06-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕畢業季來臨，擁有多項榮銜的美國女子足球明星溫巴赫（Abby Wambach）日前（五月十六日）獲邀在紐約的女子貴族學校「巴納德學院（Barnard College）」畢業典禮致詞，她期許這些未來的女性菁英能當童話故事裡的大野狼，而非聽話、溫馴的小紅帽。她還向畢業生分享自己從激烈競爭的運動場上獲得的人生體悟，包括化失敗為能量、權力不等於地位、女性同胞要團結、主動積極這四個法則。

即將歡度卅八歲生日的溫巴赫，乃全球女足界的傳奇球星，儘管已於二○一五年高掛球鞋，但球員生涯創下許多高懸至今的紀錄，曾獲兩屆奧運女足項目金牌、一次女子世界盃足球賽冠軍、六次美國足球小姐、一六年獲頒有「體壇奧斯卡」之稱的年度卓越運動獎（ＥＳＰＹ），並以一八四球保有男子及女子足球員在國際賽事進球數的世界紀錄。

溫巴赫向社會新鮮人、尤其是女性，提出她歸納為四個法則的四點建議。首先，在面對失敗時，讓失敗成為你的能量。運動員的心態乃失敗的最佳解藥，沒有人想被失敗侷限。失敗是強烈的動力，激勵你把失敗當作成功的燃料。

其次，溫巴赫認為，人們也許誤將地位和權力等同視之。她以獲得上場機會的球員和替補球員為例，兩者皆有其價值。在職場上，一旦你在升遷時被當成備胎或無緣，往往會把職位與權力混為一談，導致你忘記且放棄自己擁有的力量。她強調，若你當不了板凳席的領袖，就不夠格自稱是球場上的領袖。一位領袖人物無論在場上或場下，都能領袖群倫。

第三，溫巴赫以自身的職場經驗為例，回想起與她競爭最激烈的同僚總是女性，最鼓勵她的卻總是男性，呼籲年輕女性正視「女人何苦為難女人」的職場陋習，應打破職場中，女性間明爭暗鬥的文化，主動對其他女同事伸出援手，彼此相挺。她對台下的畢業生說，把一位女性的成功，視為所有婦女同胞的成功。

最後，溫巴赫認為，長久以來，女性提出的「要求」遠不如男性，例如女性較少要求升遷、休假、發言權甚至男女同工同酬。她呼籲，職場上的女性別當小紅帽，應該更主動積極成為大野狼，爭取平等與應有待遇。