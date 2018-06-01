西、義兩國連環「政」盪 歐債危機再起

2018-06-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕西班牙總理拉霍伊因其領導的保守派人民黨捲入貪腐醜聞，將於六月一日面臨在野社會黨發起的內閣不信任案投票。為此，西國國會五月三十一日展開激烈辯論，但關鍵的小黨巴斯克民族主義黨（ＰＮＶ）當日表態不支持拉霍伊，使拉霍伊幾乎註定垮台。這將使南歐繼義大利之後，再度爆發第二場政治危機，恐令國際金融市場更加動盪。

社會黨黨魁桑切斯在國會辯論時抨擊，拉霍伊已失去信用，不應眷戀總理職位，傷害國家。社會黨正驅策各黨議員考慮支持其推動的不信任案投票，撤換拉霍伊的少數政府。對此，拉霍伊在辯論時重申，人民黨只有少數成員貪污。他承認黨內有害群之馬，但該黨絕非貪腐政黨。

上週，西班牙國家法院裁定，一九九九至二○○五年間，人民黨多名前官員涉及系統性貪污，法院宣判二十九名該黨相關人士坐牢，下令該黨繳回二十四萬五千歐元選舉資金贓款。這項醜聞重創人民黨，拉霍伊政府也被媒體封為「殭屍內閣」。

拉霍伊幾乎註定垮台

為使拉霍伊下台，在野陣營必須取得至少一百七十六席票數。西國眾議院共有三百五十席，社會黨有八十四席，目前已獲反建制的我們可以黨的六十七席支持，另有加泰隆尼亞地區兩個分離主義政黨相挺，預計可獲一百七十五席，接近過關門檻。

據西國媒體報導，掌握五席關鍵的巴斯克民族主義黨三十一日決定反對拉霍伊，這將使拉霍伊垮台。

若國會通過總理不信任，依制度設計必須再投票選出繼任人選，一般預料身為第二大黨領袖的桑切斯將是最可能接替者。但即便社會黨上台，恐也是少數執政，隨時有垮台危機。兩年前西班牙在兩次大選都無法組成政府後，歷經十個月的政治僵局，最後才由拉霍伊完成組閣，若歷史重演，恐將重創西國因應經濟危機的能力。