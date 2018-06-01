川金會門票 北韓須交裁武路線圖

2018-06-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓領導人金正恩的左右手、勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲五月三十日抵達美國紐約後，隨即與美國國務卿龐皮歐晚餐會，這是美國和北韓試圖挽救兩國領導人川普和金正恩峰會的三組會談之一，兩人次日將為峰會細節做最後協調。一名美國國務院高層官員透露，峰會如期舉行的前提是，北韓得在這幾天提出裁武路線圖。

金英哲三十日下午抵達紐約後，晚間接受龐皮歐在一名美國外交官位於曼哈頓東區的公寓招待牛排晚餐，龐皮歐被記者問到這頓歷時約一個半小時的工作晚餐進行得如何，回答「很好」，他也在「推特」發文：「今晚與金英哲在紐約共進一頓很好的工作晚餐，菜單包括牛排、玉米、起司。」

兩人三十一日上午將舉行正式會談，龐皮歐會後將召開記者會說明會談結果。白宮表示，這場會談旨在確定川普與金正恩一度取消的峰會是否如原先規劃於六月十二日舉行；發言人桑德絲說，「假如確實在六月十二日舉行，我們會做好準備，否則若是在七月十二日，我們也會準備好。」

攜金正恩親筆信 金英哲今可能會川普

曾任北韓軍事情報首長的金英哲此行，是繼二○○○年在北韓地位僅次於領導人金正日的國防委員會第一副委員長趙明祿訪問美國與總統柯林頓會面後，十八年來訪美的最高層級北韓官員。川普卅一日向記者說，會談進行得很好，而且金英哲等人週五稍晚可能會帶著金正恩的信到華府，「我相信他們週五會到華府，轉交金正恩給我的信」，他說，「我相信會非常正面……希望我們十二日能會面」。

華府一直警告，假如金正恩並非真心誠意要裁減核武，就會延後峰會。一名國務院高層官員在紐約向記者做背景說明時指出，「若會舉行峰會，從現在到峰會召開的這段時間，他們得表明願意做到什麼程度。」他說，美國要求北韓須「完全、可驗證且不可逆的棄核」（ＣＶＩＤ），但是並未指明時程或者是否分階段；「我想我們要的是歷史性的、過去都做不到的成果」，美國以提供「他們覺得他們需要的安全保證」交換，如果北韓不準備採取空前行動解除核武，美國將增加對北韓施壓。

紐約會談預料就是在力求一份暨符合美國棄核條件，也能滿足北韓要求承諾其政權安全的協議。部分專家認為兩國之間的主要棘手議題仍待解決，因此派出金英哲，他可能傳達金正恩認真看待峰會，也可能與龐皮歐討論峰會共同聲明內容，在美國力促迅速棄核、但北韓希望視美國提供的利益逐步棄核之間，尋求折衷之道。