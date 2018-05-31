《畢業致詞 名人開講》假新聞充斥 歐普拉盼媒體人成為真相

2018-05-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國名嘴歐普拉五月十一日向南加州大學傳播暨新聞學院畢業生發表演說，指出當前社會充斥假新聞、「以更歇斯底里回應歇斯底里」，期許即將踏入社會的傳播人以身作則，不僅傳播真相，更要「成為真相」、當誠實的榜樣。

這名美國媒體名人在演說中首先就提到假新聞的問題，「我們周遭的一切，包括、而且尤其是網路和社群媒體，現在都被用來侵蝕人們對我們體制的信任、灌輸對選舉的恐懼……助長不實資訊猖獗蔓延，降低專注力，假網站傳播的假新聞輕易勝過大型新聞機構」；而在座的每一位就是解決這個問題的辦法，因為「你們將成為新一代的新聞守門人，一支懷有雄心壯志的大軍，以智識、洞見和事實為武器，打擊欺瞞，追求真相」，「你們有能力、也是那群要約束現在那些貶低真實新聞價值的人，因為你們能以真實的資訊回應假論述，能釐清是非曲直」。

停止「歇斯底里回應歇斯底里」

歐普拉說，現在大家都在說世道有多糟，「問題在於每個人都以更歇斯底里回應歇斯底里，然後我們全都變得歇斯底里」，不該困在這樣的惡性循環中，「我們應該拉高眼界超越它」，這是克服彼此攻訐、酸言酸語挑釁、兩政黨卑劣的黨派偏見、分裂、不公義以及十足的仇恨之道。

她鼓勵九百多名學習新聞、傳播、公共關係的畢業生，利用所學挑戰左派、右派、中間派，「當誠實的榜樣」，因為「真相向來是、也將一直是我們抵擋腐敗、抵擋貪婪和絕望的盾牌」，「你們不只要說真相、寫真相、宣揚真相，還要成為真相」。

「憤世嫉俗」是最危險的敵人

歐普拉也談到當前社會諸多問題有待解決，從槍枝暴力、氣候變遷、系統性的種族主義、經濟不公，以及「夢想者需要保護」等，但是「憤世嫉俗」是其中最危險的敵人，因為這會蒙蔽你的清明，削弱你的正直，降低你的標準，「遲早會毀了你的信念」；這社會無處不充斥著焦慮，幻滅、冷漠很簡單，但是此時此刻「我們需要捍衛我們懷抱希望的權利，我們需要用我們每一分才智、用我們所能鼓起的一切勇氣去捍衛」。

她說很多問題無法獨力解決，勉勵大家眾志成城，「我在想，如果我們為超越自身的大我同心協力，能夠剷除什麼樣的僵局、移動多大的山」。

「眾志成城」解決問題

她拿之前有關她有意參選總統的傳聞自嘲，「我很不想說這事，因為我上一次大型演說引發的謠言終於沉寂下來了」，呼籲用選票讓那些未能忠實代表選民信念的政治人物下台，並且借用前第一夫人蜜雪兒名言：「如果他們向下沉淪，我們就去投票。」

最後她對這群職場新鮮人談到工作的意義，「你的工作不會總能令你感到充實」，「要記住：你的工作不代表你是誰，只是你實現自我之路的歷程」；職場上種種遭遇都是學習的功課，而她給這群社會新鮮人頭號職場功課就是：磨練你的能力，並且時時警惕，在工作表現好到讓人無法忽視你的才能。

歐普拉說，南加大的學位是一份榮幸，讓你有義務藉此幫助那些沒有這種機會的人；她列出一些小至生活習慣、大到人生方向的目標，期勉畢業生保有好奇心和自信，有勇氣、有熱情、良善，最重要的是要相信自己、發揮影響力，「我希望你們帶來改變」。