2018-05-31

〔編譯陳正健/綜合報導〕餐廳播放的音樂不只影響客人的耳朵,而且還會影響腰圍!「行銷科學學會期刊(Journal of the Academy of Marketing Science)」近日發表研究指出,美國南佛羅里達大學(USC)科學家發現,當餐廳播放較吵的環境音樂時,客人更易選擇漢堡等不健康食物,而非選擇相對健康的沙拉。

南佛羅里達大學行銷學者比斯瓦斯於瑞典斯德哥爾摩市進行研究,在一家咖啡廳內多天播放各種類型音樂,在不同時段分別以五十五和七十分貝播出。研究發現,相較音量較小的時段,當音量較大時,會多出二十%的客人選擇對健康無益的食物。

研究顯示,在五十五分貝的環境下,一共賣出二百九十五道餐點,三十二%客人選擇健康食物,四十二%選擇不健康食物。在七十分貝的環境下,共賣出二百五十四道餐點,二十五%客人選擇健康食物,五十二%選擇不健康食物。

研究指出,柔和音樂使人冷靜,吵鬧音樂令人激動。音樂亦影響人的決策,在播放溫柔爵士樂的環境下,人們自控能力較佳,較易選擇有益的食物,但在吵鬧搖滾樂的刺激環境下,人們傾向食用肉類、炸薯條及啤酒等食物。