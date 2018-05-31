發表種族歧視言論 女諧星影集被停播

2018-05-31

〔編譯張沛元／綜合報導〕日前才憑藉停播多時的同名喜劇影集「羅珊（Roseanne）」播出新一季，而重返小螢幕的美國女諧星羅珊．巴爾（Roseanne Barr），廿八日推文嘲諷前總統歐巴馬的女顧問是人猿，這番種族歧視言論隨即招致批評，電視台宣布停播「羅珊」。羅珊事後雖刪文道歉，自承「不可原諒」，但又牽拖失言係藥物所致，甚至怪罪同劇演員。

羅珊推文說，伊斯蘭教政治團體「穆斯林兄弟會」與人猿星球之間要是有孩子，這孩子就是歐巴馬執政時的白宮顧問薇勒莉．賈萊特（Valerie Jarrett）。六十一歲薇勒莉是非裔美國人，與在若干國家被列為恐怖組織穆斯林兄弟會並無關聯，但她當年在歐巴馬政府任職時便屢遭右派批評，甚至曾被人捏造指控她曾公開發言希望美國能更伊斯蘭化。

羅珊右派色彩濃厚，影集也因此將其設定為川普支持者，順利吸引到川普這類重量級粉絲，稱讚該劇賣座。

羅珊此言一出引發各界譁然，播放「羅珊」的美國廣播公司（ABC）母公司迪士尼，廿九日以羅珊的推文「可憎、令人厭惡及不符美國價值」為由，宣布取消該節目；好萊塢經紀公司ICM同日宣布不再代表羅珊，連美國右派媒體如福斯新聞與「布萊巴特新聞網」都沒幫羅珊開脫。苦主薇勒莉的反應相對冷靜，稱此事件為「美國司空見慣的種族歧視」，認為應該將此風波轉化為學習時刻…。

羅珊是美國九○年代知名喜劇「羅珊」的女主角，該劇描述一對體重過重的美國藍領家庭的日常生活，從一九八八年播到一九九七年，今年三月底在暌違十多年後播出全新一季。